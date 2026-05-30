Προβολή της Πελοποννήσου στην τσεχική τουριστική αγορά – Αεροπορική σύνδεση Καλαμάτας με Πράγα

Στοχευμένη προβολή στην τσεχική τουριστική αγορά πραγματοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, συμμετέχοντας στην ειδική εκδήλωση «Touching Ground +100» που διοργάνωσε ο ΕΟΤ στις 21 Μαΐου στην Πρεσβευτική Οικία της Ελλάδας στην Πράγα.

Η εκδήλωση είχε στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στην αγορά της Τσεχίας και την ανάδειξη προορισμών που προσφέρονται για αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, με έμφαση στα road trips και τις ανεξάρτητες μορφές μετακίνησης. Συμμετείχαν επίσης οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η αεροπορική εταιρεία Sky Express.

Το κοινό αποτελούνταν από εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς της Τσεχίας, tour operators, travel advisors και επαγγελματίες του τουρισμού, στο πλαίσιο μιας στοχευμένης δράσης δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού, δίνοντας έμφαση στον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τη φύση και τις εμπειρίες που μπορούν να συνδυαστούν σε ολόκληρη την περιοχή μέσα από θεματικές διαδρομές και οδικά ταξίδια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Πελοποννήσου με την τσεχική αγορά. Εκτός από τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω Αθήνας με πτήσεις της Aegean Airlines και της Sky Express, παρουσιάστηκε και η νέα απευθείας charter σύνδεση Πράγα – Καλαμάτα της Der Touristik Czech Republic, η οποία ενισχύει σημαντικά την πρόσβαση των Τσέχων επισκεπτών στην περιοχή.

Θετικά είναι και τα πρώτα μηνύματα από την αγορά, καθώς, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκδήλωση από τη Der Touristik Czech Republic, οι κρατήσεις για τη νέα αεροπορική γραμμή αλλά και συνολικά για τα τουριστικά πακέτα προς την Πελοπόννησο κινούνται με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Τσέχων ταξιδιωτών για τον προορισμό.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε ότι η ενίσχυση της συνδεσιμότητας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρεια, σημειώνοντας ότι η αυξανόμενη ζήτηση για αυθεντικές εμπειρίες και πολυθεματικούς προορισμούς δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την Πελοπόννησο.