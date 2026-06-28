Επίθεση Τατούλη σε κυβέρνηση και πρωθυπουργό

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει η περιφερειακή παράταξη «Νέα Πελοπόννησος» του Πέτρου Τατούλη, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη.

Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι η περιοχή βιώνει επτά χρόνια πολιτικής εξαπάτησης μετά τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, ενώ κάνει λόγο για εγκατάλειψη της τοπικής κοινωνίας και για ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις σχετικά με την αναπτυξιακή μετάβαση.

Η παράταξη σημειώνει ότι, παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες για χρηματοδοτήσεις, έργα και νέες θέσεις εργασίας, η εικόνα στη Μεγαλόπολη παραμένει απογοητευτική. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις κλείνουν, οι νέοι εγκαταλείπουν την περιοχή, η αγορά συρρικνώνεται και οι επενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί δεν αποτυπώνονται στην καθημερινότητα των κατοίκων. Υποστηρίζει ακόμη ότι η «Δίκαιη Μετάβαση» έχει μετατραπεί σε «άδικη εγκατάλειψη», ενώ χαρακτηρίζει ανεπιθύμητους στην Πελοπόννησο τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τον διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ Πελοπίδα Καλλίρη.

Στο δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης, η «Νέα Πελοπόννησος» στρέφει τα πυρά της στη διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς της Μεγαλόπολης. Καταγγέλλει ότι ιστορικά μηχανήματα και βιομηχανικός εξοπλισμός από τα ορυχεία αποξηλώνονται και πωλούνται ως παλιοσίδερα, χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός για τη διάσωσή τους. Η παράταξη επαναφέρει την πρότασή της για τη δημιουργία Βιομηχανικού Μουσείου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο επισκεψιμότητας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης για την περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αποξήλωση του ιστορικού απολήπτη SR240, την οποία χαρακτηρίζει χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής που ακολουθείται στα λιγνιτικά πεδία. Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι θα επανέλθει με αναλυτικά στοιχεία, ζητώντας, όπως αναφέρει, να αποδοθούν πολιτικές, αστικές, διοικητικές και ποινικές ευθύνες όπου αυτές αναλογούν.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι οι «καταστροφείς» της Πελοποννήσου «έχουν πλέον ονοματεπώνυμο» και αποδίδοντας την ευθύνη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.