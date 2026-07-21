Επερώτηση Μάκαρη για τη δακοκτονία

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα έχει μετατραπεί σε τριετές με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό και την έγκαιρη υλοποίησή του, εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές δυσλειτουργίες. Όπως αναφέρει, έχουν διατυπωθεί δημόσιες καταγγελίες για καθυστερήσεις στην πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας των εποπτών-γεωπόνων της δακοκτονίας, ενώ η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας κάνει λόγο για ελλείψεις προσωπικού, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και προβλήματα συντονισμού.

Ο κ. Μάκαρης σημειώνει ακόμη ότι παραγωγοί της Ανδρούσας τον ενημέρωσαν πως δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι, εφόσον η πληροφορία επιβεβαιωθεί, πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, καθώς ο πρώτος ψεκασμός αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την προστασία της φετινής ελαιοπαραγωγής.

Με την επερώτησή του ζητά από την περιφερειακή αρχή να απαντήσει στους λόγους των καθυστερήσεων στην πρόσληψη των εποπτών-γεωπόνων, στον αριθμό των θέσεων που έχουν καλυφθεί, αν ισχύει ότι στην Ανδρούσα δεν έχει πραγματοποιηθεί ο πρώτος ψεκασμός, αν υπάρχουν και άλλες περιοχές της Μεσσηνίας με αντίστοιχα προβλήματα, καθώς και ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος και ποια μέτρα θα ληφθούν για την προστασία της παραγωγής.

Ο επικεφαλής της παράταξης τονίζει ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα της αγροτικής οικονομίας της Μεσσηνίας και υποστηρίζει ότι η περιφερειακή αρχή οφείλει να ενημερώσει με διαφάνεια τους παραγωγούς και τους πολίτες, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της δακοκτονίας.