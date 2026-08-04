Η Λαϊκή Συσπείρωση για γεώτρηση στο Χανδρινού

Η παράταξη υποστηρίζει ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν αίρουν τις ανησυχίες για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και ζητά συγκεκριμένες επιστημονικές τεκμηριώσεις για τη χρήση της γεώτρησης.

Σύμφωνα με τη Λαϊκή Συσπείρωση, κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι η γεώτρηση έχει απαλλοτριωθεί, ανήκει πλέον στο Δημόσιο και ότι η κοινοπραξία που κατασκευάζει τον δρόμο έχει λάβει άδεια χρήσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με ανώτατο όριο άντλησης 75.000 κυβικών μέτρων νερού ετησίως. Επισημάνθηκε επίσης ότι, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, η υδροληψία δεν επηρεάζει τον υδροφόρο ορίζοντα, τη γεώτρηση που υδροδοτεί την Πύλο ούτε τις υπόλοιπες γεωτρήσεις της περιοχής, ενώ η χρήση της γεώτρησης θα σταματήσει όταν το εργοτάξιο μετακινηθεί νοτιότερα.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι από τις απαντήσεις αυτές προκύπτουν νέα ερωτήματα και ζητά να διευκρινιστεί σε ποια υδρογεωλογική μελέτη βασίστηκε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, γιατί δεν επιλέχθηκε η υδροληψία από επιφανειακά ύδατα, με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν επηρεάζονται οι υδρευτικές και αρδευτικές γεωτρήσεις της περιοχής και πώς θα διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη γεώτρηση δεν θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του αυτοκινητόδρομου.

Στην επερώτησή της η Λαϊκή Συσπείρωση υπενθυμίζει ότι η γεώτρηση χρησιμοποιούνταν αρχικά για αρδευτικούς σκοπούς, απαλλοτριώθηκε για τις ανάγκες του έργου και από το 2025 αποτέλεσε αντικείμενο αντιδράσεων κατοίκων και του Σωματείου Άρδευσης «Κότινος», όταν διαπιστώθηκε ότι από αυτήν αντλούνταν νερό για τη διαβροχή δρόμων και επιχωμάτων του εργοταξίου. Η παράταξη υποστηρίζει ότι, παρά τις αρχικές αντιδράσεις, οι αντλήσεις ξεκίνησαν εκ νέου ύστερα από τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού προς την κοινοπραξία.

Η Λαϊκή Συσπείρωση χαρακτηρίζει το νερό κοινωνικό αγαθό και εκφράζει την αντίθεσή της στη χρήση υπόγειων υδάτων για εργοταξιακές ανάγκες σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας. Παράλληλα καλεί την περιφερειακή αρχή να απαντήσει, μεταξύ άλλων, με ποια επιστημονικά στοιχεία τεκμηριώθηκε ότι η άντληση δεν επηρεάζει τον υδροφόρο ορίζοντα, αν έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις και αυτοψίες, ποιος ελέγχει την ποσότητα του νερού που αντλείται, γιατί δεν επιλέχθηκαν εναλλακτικές πηγές υδροληψίας και αν προτίθεται να ζητήσει την επανεξέταση της σχετικής άδειας.