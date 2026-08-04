Επτά μόνιμες θέσεις στον Δήμο Καλαμάτας

Την πρόσληψη 7 ατόμων ως τακτικού προσωπικού (μέσω ΑΣΕΠ) για το 2027 ζητεί ο Δήμος Καλαμάτας, ως απάντηση σε σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι κενές θέσεις στις συγκεκριμένες ειδικότητες είναι 15.

Την απόφαση αυτή πήρε χθες η Δημοτική Επιτροπή, με τις λευκές ψήφους της μείζονος μειοψηφίας και της “Λαϊκής Συσπείρωσης” και τη δημοτική αρχή να υποστηρίζει πως οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν με τη διαδικασία της κινητικότητας.

Στην παρατήρηση του επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη “να ζητήσουμε 10 άτομα και να περιμένουμε 5 από την κινητικότητα”, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε ότι “πέρυσι ζητήσαμε 15 (μέσω ΑΣΕΠ) και πήραμε 3. Η Κινητικότητα είναι πιο ευέλικτη”.

Οι θέσεις που ζητεί ο Δήμος, είναι: ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 1 (1 κενή). ΤΕ Πληροφορικής 1 (1 κενή). ΔΕ Τεχνικού (μηχανολόγων) 1 (2 κενές). ΔΕ προσωπικού εστίασης μαγείρων 1 (2 κενές). Επιμελητών – κλητήρων 1 (1 κενή). ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων 1 (7 κενές). ΥΕ φυλάκων – νυχτοφυλάκων 1 (1 κενή).