Αποδοχή δωρεάς για μνημείο στην Αρτεμισία

Την αποδοχή δωρεάς και την χωροθέτηση μαρμάρινου μνημείου στην Αρτεμισία, που έχει διχάσει την τοπική κοινωνία, ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας.

Πρόκειται για μαρμάρινο μνημείο, σε σχήμα ανοικτού βιβλίου, προσφορά ιδιώτη (Πίτερ Λαθούρη) από τις ΗΠΑ.

Στο μνημείο που έχει ξεκινήσει και κατασκευάζεται, θα αναγράφεται η “Ιστορική Διακήρυξη των Στρατιωτικών και Πολιτικών Ηγετών των Πισινών Χωριών του Μυστρά», η οποία συντάχθηκε και υπογράφηκε στις 14 Ιουνίου 1822.

Ο διχασμός έχει να κάνει με το ότι αρκετοί κάτοικοι του χωριού δεν γνώριζαν, δεν είχαν ενημερωθεί, δεν είχε γίνει διαβούλευση για το συγκεκριμένο θέμα, όπως υποστηρίχθηκε.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρτεμισίων Αθήνας Δημήτρης Κ. Καντζιλιέρης είπε ότι δεν είναι σωστή η επιλογή της θέσης, είναι σε κηπάριο και όχι στην πλατεία του χωριού. Ανέφερε ότι εκεί υπάρχει παιδική χαρά και κινδυνεύουν να τραυματιστούν παιδιά και υποστήριξε πως ο κόσμος αναρωτιέται “τι κάνετε ρε παιδιά;”.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισίας Παναγιώτης Γ. Βασιλάκης είπε ότι από το 2021 έχει κατατεθεί η πρόταση και πως έχουν γίνει πολλά συζητήσεις, ενώ παρατήρησε ότι ένα τέτοιο μνημείο τιμάει τους πολεμιστές του ‘21 και δεν του αξίζει να είναι κρυμμένο.

Την έκπληξή του για την αντιπαράθεση εξέφρασε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, αλλά παρατήρησε ότι αφού υπάρχει αποδοχή από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και σύμφωνη γνώμη του προέδρου της Κοινότητας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, αφού ξεκινήσει και η κατασκευή του.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη που κατάγεται από την Αρτεμισία, είπε ότι “δεν υπάρχει ενημέρωση στο χωριό κι έχει χωριστεί στα δύο” και παρατήρησε “να γίνει το μνημείο, αλλά να ενημερωθεί το χωριό και να επιλεγεί ο χώρος”.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος μίλησε για “δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο, μακάρι και άλλοι” και είπε ότι “γίνεται ένα έργο, που πρέπει να τους ενώσει όλους”.

Γ.Σ.