Σε εξέλιξη το μεγάλο έργο οδικής ασφάλειας με προϋπολογισμό 45 εκ. ευρώ

Στη Μεσσηνία έχουν επίσης τοποθετηθεί 1.700 νέες ρυθμιστικές και προειδοποιητικές πινακίδες, 2.000 πληροφοριακές πινακίδες και 7.000 οριοδείκτες, ενώ εγκαταστάθηκε νέος οδοφωτισμός στον κόμβο του Επικούριου Απόλλωνα.

Τα σημεία της Μεσσηνίας όπου οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί επισκέφθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, με τη Μεσσηνία να αποτελεί τον πρώτο σταθμό του κύκλου επισκέψεών του στις Περιφερειακές Ενότητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Τον περιφερειάρχη συνόδευσαν ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς και ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Αναστάσιος Σαρδέλης.

Το έργο των 45 εκατ. ευρώ βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερες από 600 θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποκαταστάσεις οδοστρώματος, βελτιώσεις χαράξεων, μικρά τεχνικά έργα, νέες διαγραμμίσεις, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, συστήματα αναχαίτισης οχημάτων, παρεμβάσεις στον οδοφωτισμό και άλλες τεχνικές εργασίες για τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η οδική ασφάλεια αφορά πρωτίστως την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το έργο αυτό είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση οδικής ασφάλειας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Πελοπόννησο και αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικού σχεδιασμού και αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Η Μεσσηνία είναι η πρώτη στάση μιας διαδρομής που θα συνεχιστεί σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Θέλουμε οι πολίτες να βλέπουν το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων, γιατί τα έργα υποδομής αποκτούν αξία όταν βελτιώνουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την ασφάλεια και κάνουν τις μετακινήσεις πιο σύγχρονες και πιο αξιόπιστες».