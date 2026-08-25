Ερώτηση Μάκαρη για σιδηροδρομική γραμμή Καλαμάτας - Μεσσήνης

Συγκεκριμένες απαντήσεις για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, τμήμα της οποίας αποξηλώθηκε λόγω των εργασιών κατασκευής του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, ζητεί ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλης Μάκαρης.

Ο κ. Μάκαρης υπενθυμίζει ότι η παράταξή του έχει αναδείξει το θέμα από τον Ιούνιο του 2025, ζητώντας την πλήρη αποκατάσταση της γραμμής μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών.

Όπως αναφέρει, στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, με ΑΔΑ 9ΚΔ24653Π8-ΒΦ6, προβλέπονται εργασίες μετατόπισης της σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και εργασίες αποκατάστασης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΟΣΕ.

Παράλληλα σημειώνει ότι στις 10 Ιουνίου 2025 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της γραμμής και της διερεύνησης της δυνατότητας επαναλειτουργίας σύγχρονου μέσου σταθερής τροχιάς στη διαδρομή Καλαμάτα – Μεσσήνη, ενώ το ζήτημα έχει φτάσει και στη Βουλή.

Ο επικεφαλής της παράταξης επισημαίνει ότι κύριος φορέας του οδικού έργου είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να απαιτήσει την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και την προστασία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής υποδομής.

Συγκεκριμένα ζητεί να διευκρινιστεί ποιος είναι ο οριστικός τεχνικός σχεδιασμός στο σημείο όπου το οδικό έργο εμπλέκεται με τη σιδηροδρομική γραμμή και εάν έχει δοθεί η προβλεπόμενη σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ.

Παράλληλα ζητεί απαντήσεις για το πότε και με ποια τεχνική λύση θα αποκατασταθεί η συνέχεια της γραμμής Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, ποιος θα αναλάβει το σχετικό κόστος και εάν οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του έργου.

Ο κ. Μάκαρης θέτει επίσης το ερώτημα εάν μετά την ολοκλήρωση του οδικού έργου θα παραδοθεί συνεχής και λειτουργικά αξιοποιήσιμη σιδηροδρομική γραμμή Καλαμάτα – Ασπρόχωμα – Μεσσήνη.

«Ο νέος δρόμος είναι αναγκαίος. Δεν μπορεί, όμως, να κατασκευάζεται εις βάρος της προοπτικής επαναλειτουργίας του προαστιακού σιδηροδρόμου», επισημαίνει, καταλήγοντας ότι η Μεσσηνία χρειάζεται τόσο ασφαλείς δρόμους όσο και σύγχρονες, βιώσιμες δημόσιες μεταφορές.