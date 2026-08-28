Μάκαρης για σήραγγα παράκαμψης Πεταλιδίου

Τη δημοσιοποίηση της τεχνικής αναφοράς και της γεωτεχνικής έκθεσης για την υποχώρηση εδάφους στην υπό κατασκευή σήραγγα της παράκαμψης Πεταλιδίου ζητεί ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλης Μάκαρης.

Η παράταξη επικαλείται δημοσίευμα της εφημερίδας «Θάρρος», σύμφωνα με το οποίο το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, περίπου 200 μέτρα από την είσοδο της σήραγγας, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο Μανώλης Μάκαρης εκφράζει ανησυχία για το περιστατικό και ασκεί κριτική στην περιφερειακή αρχή για την καθησυχαστική στάση της, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η αναγκαία γεωτεχνική αυτοψία. Παράλληλα υπενθυμίζει ότι τον Δεκέμβριο του 2025 η παράταξή του είχε αναδείξει κατάρρευση στην εξωτερική πλευρά της σήραγγας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 13 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έπρεπε αρχικά να έχει ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2024. Έπειτα από τέσσερις παρατάσεις, η προθεσμία ολοκλήρωσης έχει μετατεθεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η παράταξη επισημαίνει ότι υπάρχει χρονική πίεση σε σχέση με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η «Πρώτα η Πελοπόννησος» ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα η τεχνική αναφορά και η γεωτεχνική έκθεση, τα μέτρα αντιστήριξης και ασφάλειας, νέο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, καθώς και στοιχεία για ενδεχόμενο πρόσθετο κόστος ή κίνδυνο για τη χρηματοδότηση του έργου.