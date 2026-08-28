Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Αποφάσεις για έργα σε Λακωνία και Αργολίδα

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,12 εκατ. ευρώ στη Λακωνία, καθώς και παρέμβαση για την αναβάθμιση του γηπέδου της Νέας Κίου, προωθούνται μετά τις αποφάσεις που έλαβε την Τετάρτη 26 Αυγούστου η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, υπό την προεδρία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο «Συντήρηση, καθαρισμός και αποκατάσταση τεχνικών έργων εντός της κοίτης ποταμών και χειμάρρων Π.Ε. Λακωνίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμούς και αποκατάσταση τεχνικών έργων, συρματοκιβωτίων, στηθαίων και γεφυριών και αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε επίσης οριστικό ανάδοχο για τη «Συντήρηση – Αποκατάσταση – Βελτίωση τεχνικών έργων επί του οδικού δικτύου περιοχής Δήμου Ανατολικής Μάνης και Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Το έργο αφορά παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης των τεχνικών υποδομών του οδικού δικτύου των δύο δήμων.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου για τη διαμόρφωση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης και Πολυχώρου Δραστηριοτήτων στη Σπάρτη, στο Επιμελητήριο Λακωνίας, με προϋπολογισμό 220.000 ευρώ.

Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονου χώρου για την υποστήριξη προγραμμάτων διά βίου μάθησης, κατάρτισης και άλλων δραστηριοτήτων.

Τέλος, εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Άργους – Μυκηνών, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο «Κερκίδες και αποδυτήρια γηπέδου Νέας Κίου Δήμου Άργους – Μυκηνών».

Η παρέμβαση προβλέπει την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του γηπέδου, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών για αθλητές, σωματεία και πολίτες που χρησιμοποιούν τις αθλητικές υποδομές.