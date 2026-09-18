Καλαμάτα: Διαρροή λαδιού στην Αρτέμιδος – Παρέμβαση Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχαίας

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην οδό Αρτέμιδος, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε όχημα-σκούπα του Δήμου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή λαδιού στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος του σιδηροδρομικού σταθμού, με κατεύθυνση προς την οδό Ύδρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στη ρίψη πριονιδιού στο οδόστρωμα, προκειμένου να απορροφηθούν τα λάδια και να περιοριστεί ο κίνδυνος ολισθηρότητας για τα διερχόμενα οχήματα. Οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του αντιδημάρχου Κώστα Παπαδάκη.

Παράλληλα, στο σημείο έφτασε και η Τροχαία, η οποία ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέχρι την αντιμετώπιση του προβλήματος.