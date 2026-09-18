Νέο κεφάλαιο ανοίγει ο «Κήπος της Λυσούς»

Ένα νέο κεφάλαιο στην πολυετή πορεία και δράση του ανοίγει ο «Κήπος της Λυσούς», με τα εγκαίνια του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ), που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 5 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στη Μεγάλη Μαντίνεια (Κρίσκιος).

Η δημιουργία και λειτουργία του ΚΔΗΦ αποτελεί συνέχεια μιας μακρόχρονης προσπάθειας με επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνική ένταξη και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία σε μια καθημερινότητα που συνδυάζει τη φροντίδα με τη δημιουργικότητα, τη συμμετοχή και την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων.

Στον «Κήπο της Λυσούς» οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την έκφραση και την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης. Μεταξύ των δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται η μουσική, το θέατρο, η κεραμική, η κίνηση και η άσκηση, η εργοθεραπευτική προσέγγιση, καθώς και η επαφή με τη φύση και τη γη.

Στόχος του νέου Κέντρου είναι να λειτουργήσει ως ένας χώρος ανοιχτός στην κοινωνία, στον οποίο τα άτομα με αναπηρία συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή ζωή, αναπτύσσοντας τις δυνατότητες, τις επιθυμίες και τη δημιουργικότητά τους. Η ημέρα των εγκαινίων αποτελεί σημαντικό σταθμό για τους ανθρώπους του «Κήπου της Λυσούς», τους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία στην τοπική κοινωνία, στους φορείς και σε όσους έχουν στηρίξει την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να γνωρίσουν από κοντά το νέο Κέντρο και τη φιλοσοφία λειτουργίας του.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον «Κήπο της Λυσούς» στο 27210 97321 ή στο lysosg@gmail.com.