Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε έκθεση οικοδομής και κατασκευών

Τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις της Πελοποννήσου που δραστηριοποιούνται στον οικοδομικό και κατασκευαστικό κλάδο να συμμετάσχουν στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ Expo 2026, με κάλυψη του 50% του κόστους συμμετοχής, δίνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo και απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες του ευρύτερου κλάδου της οικοδομής και των κατασκευών.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν εταιρείες προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών, ενώ στους επισκέπτες περιλαμβάνονται μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες και τεχνίτες, καθώς και στελέχη ελληνικών και διεθνών κατασκευαστικών εταιρειών.

Μέσω της συμμετοχής της στην έκθεση, η Περιφέρεια επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου να παρουσιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες και να αναπτύξουν νέες επαγγελματικές επαφές και συνεργασίες.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, αποστέλλοντας συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση στη διεύθυνση sales@rota.gr.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καλύψει το 50% του κόστους συμμετοχής και το υπόλοιπο 50% θα επιβαρύνει τους εκθέτες.

Το κόστος για περίπτερο επιφάνειας περίπου 12 έως 14 τ.μ. θα καθοριστεί ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων και, σύμφωνα με την πρόσκληση, δεν θα ξεπεράσει τις 2.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά εκθέτη.