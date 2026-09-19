Αργολίδα: Νέο Τμήμα Επιχειρησιακών Δράσεων στη Νέα Κίο

Τη λειτουργία του ξεκίνησε το νέο Τμήμα Επιχειρησιακών Δράσεων Αργολίδας, με έδρα τη Νέα Κίο, ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου την ενίσχυση της Αργολίδας με επιπλέον αστυνομικούς και την πρόθεση περαιτέρω ενίσχυσης της Τροχαίας.

Τα εγκαίνια της νέας υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, καθώς και εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η νέα υπηρεσία εντάσσεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας και έχει στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής παρουσίας της ΕΛ.ΑΣ. και την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της περιοχής.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ακόμη ότι θα ενισχυθεί η Τροχαία, με έμφαση στην οδική ασφάλεια. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι το νέο Τμήμα Επιχειρησιακών Δράσεων θα φέρει το όνομα της Νάντιας Κυριάκου, με την επίσημη ονοματοδοσία να γίνεται σε επόμενη εκδήλωση.

Ο Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι η νέα δομή αποκτά πλέον θέση στην καθημερινότητα της Νέας Κίου και της Αργολίδας, διαθέτοντας ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

«Το σημαντικότερο είναι αυτό που ξεκινά από σήμερα. Μια ακόμη πιο ισχυρή παρουσία δίπλα στον πολίτη, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Εύχομαι η νέα αυτή υπηρεσία να κάνει αισθητή τη συμβολή της στην καθημερινότητα των ανθρώπων της Νέας Κίου και ολόκληρης της Αργολίδας», σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Στα εγκαίνια παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο δήμαρχος Άργους – Μυκηνών Ιωάννης Μαλτέζος, ο αστυνομικός διευθυντής Αργολίδας Κωνσταντίνος Λαθούρης, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος.