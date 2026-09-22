Σε τροχιά υλοποίησης το νέο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας – Προς νέα δημοπράτηση η ακτή της Μαντίνειας

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τεχνικές εταιρείες οδηγείται το έργο ανέγερσης του νέου Ειδικού Σχολείου Καλαμάτας, μετά την αποτυχία εξεύρεσης αναδόχου, ενώ σε νέα δημοπράτηση οδηγείται το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας της ακτής στη Μικρή Μαντίνεια.

Τις εξελίξεις για τα δύο σημαντικά έργα της Καλαμάτας έκανε γνωστές ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την παρουσίαση οδικών παρεμβάσεων στην πόλη.

Τρεις άγονες προσπάθειες για το Ειδικό Σχολείο

Το έργο «Ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Σχολείου Καλαμάτας» έχει προϋπολογισμό 4.990.200 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027». Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτησή του τον περασμένο Μάρτιο.

Η αρχική διαδικασία προέβλεπε ολοκλήρωση του διαγωνισμού στις 28 Μαΐου. Δεν εκδηλώθηκε όμως ενδιαφέρον από κατασκευαστικές εταιρείες και δόθηκε παράταση έως τις 3 Ιουλίου. Καθώς ούτε τότε υποβλήθηκε προσφορά, ακολούθησε δεύτερη παράταση, με νέα καταληκτική ημερομηνία τις 12 Αυγούστου. Και η τρίτη προσπάθεια απέβη άγονη. Έτσι, δεν πρόκειται για τρεις διαφορετικούς διαγωνισμούς, αλλά για μία διαγωνιστική διαδικασία στην οποία δόθηκαν διαδοχικά δύο παρατάσεις χωρίς τελικά να εμφανιστεί ανάδοχος.

Μία πιθανή εξήγηση για την απουσία ενδιαφέροντος συνδέεται με το γεγονός ότι το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτη–κατασκευή. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, το συγκεκριμένο σύστημα αυξάνει το κόστος και τις απαιτήσεις προετοιμασίας για τους υποψήφιους αναδόχους, οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών.

Μετά τις τρεις άγονες προσπάθειες αποφασίστηκε η ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου εξεταζόταν είτε η επαναδημοπράτηση είτε η προσφυγή σε διαπραγμάτευση με ενδιαφερόμενους αναδόχους

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του περιφερειάρχη, επιλέγεται πλέον η δεύτερη λύση. Η Περιφέρεια προχωρά σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, καλώντας τεχνικές εταιρείες να αναλάβουν το έργο. Ο Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι θεσμικά προβλεπόμενη και έχει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τη Διαχειριστική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς.

Από το 2025 η διαδικασία για τη Μικρή Μαντίνεια

Μεγαλύτερο χρονικό βάθος έχει το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας στη Μικρή Μαντίνεια, προϋπολογισμού 6.165.000 ευρώ.

Τον Ιούνιο του 2025 βρισκόταν σε εξέλιξη η διαβούλευση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ στις αρχές Ιουλίου η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της μελέτης. Το έργο αφορά την προστασία του παραλιακού μετώπου της Μικρής Μαντίνειας, όπου η διάβρωση έχει προκαλέσει υποχώρηση πρανών και προβλήματα στην ακτή.

Η διαδικασία έφθασε στη δημοπράτηση την άνοιξη του 2026 και η προθεσμία υποβολής προσφορών έληγε αρχικά στις 9 Ιουνίου.

Το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Υποβλήθηκε μόλις μία προσφορά, η οποία ήταν κενή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έγκυρη οικονομική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου. Η Περιφέρεια αποφάσισε τότε να παρατείνει τη διαδικασία, όπως είχε κάνει και στην περίπτωση του Ειδικού Σχολείου.

Την περίοδο εκείνη ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Τσουκαλάς απέδιδε γενικότερα την επιφυλακτικότητα των κατασκευαστικών εταιρειών στις ανατιμήσεις των υλικών και στην αβεβαιότητα που δημιουργούσε η διεθνής συγκυρία.

Στην περίπτωση της Μικρής Μαντίνειας έχει επισημανθεί και μία πρόσθετη τεχνική δυσκολία: η απουσία λιμενίσκου που θα μπορούσε να υποστηρίξει την κατασκευή του θαλάσσιου έργου. Αυτό συνεπάγεται μετακινήσεις και μεταφορά υλικών από το λιμάνι της Καλαμάτας, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος για τον ανάδοχο.

Τελικά, ούτε μετά την παράταση προέκυψε ανάδοχος και τον Σεπτέμβριο η διαδικασία οδηγήθηκε σε ματαίωση.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του περιφερειάρχη, για το αντιδιαβρωτικό επιλέγεται διαφορετικός δρόμος από εκείνον του Ειδικού Σχολείου. Οι αναγκαίες προσαρμογές έχουν ολοκληρωθεί και το θέμα οδηγείται στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση των νέων όρων και την επαναδημοπράτηση του έργου.

Έτσι, δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 11 εκατ. ευρώ, τα οποία απέτυχαν να προσελκύσουν αναδόχους στις προηγούμενες διαδικασίες, επιχειρείται πλέον να επανεκκινήσουν με διαφορετικό τρόπο: με διαπραγμάτευση για το Ειδικό Σχολείο και με νέο διαγωνισμό για την αντιδιαβρωτική προστασία της Μικρής Μαντίνειας.

Θ.Λ.