Στο δεύτερο μειοδότη η ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δικτύου

Στον δεύτερο μειοδότη, με έκπτωση 12,06%, περνά ο διαγωνισμός για τη συντήρηση του ασφαλτοτάπητα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, μετά την απόρριψη της προσφοράς του πρώτου μειοδότη, ο οποίος είχε προσφέρει έκπτωση 28%.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε ομόφωνα, στη συνεδρίασή της την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, το πρώτο πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 320.000 ευρώ, καθώς και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν τέσσερις προσφορές, οι οποίες έγιναν αρχικά δεκτές. Ο πρώτος μειοδότης προσέφερε έκπτωση 28% και κλήθηκε να αιτιολογήσει την οικονομική προσφορά του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη συνεδρίαση, η αιτιολόγηση που κατατέθηκε εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία έκρινε ότι δεν τεκμηριώνει επαρκώς τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου με την προσφερόμενη τιμή.

Οι παρατηρήσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την επάρκεια της τεκμηρίωσης για το απαιτούμενο προσωπικό, την οργάνωση του εργοταξίου, τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό και συνολικά τον τρόπο εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου.

Μετά την απόρριψη της προσφοράς του πρώτου μειοδότη, η διαδικασία προχώρησε στον επόμενο κατά σειρά συμμετέχοντα. Έτσι, προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο δεύτερος μειοδότης, ο οποίος έχει προσφέρει έκπτωση 12,06%.

Η διαφορά μεταξύ των δύο οικονομικών προσφορών φθάνει τις 15,94 ποσοστιαίες μονάδες. Η Περιφερειακή Επιτροπή έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση και ο διαγωνισμός συνεχίζεται πλέον με τον δεύτερο μειοδότη ως προσωρινό ανάδοχο.

Το έργο αφορά παρεμβάσεις συντήρησης του ασφαλτοτάπητα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Μεσσηνίας.