Με λαμπρότητα ο πανηγυρικός Εσπερινός της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στην Πύλο

Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και εκπροσώπων των τοπικών αρχών τελέστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στην Πύλο ο πανηγυρικός Εσπερινός προς τιμήν της πολιούχου της πόλης, Παναγίας Μυρτιδιώτισσας.

Στην ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, πλαισιωμένος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά, τον Αρχιερατικό Επίτροπο Πύλου, Αρχιμανδρίτη Ειρηναίο Γκουγκούνη, καθώς και κληρικούς από τις Αρχιερατικές Περιφέρειες Πύλου, Μεθώνης και Πεταλιδίου.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ απηύθυνε ομιλία προς τους πιστούς, αναφερόμενος στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και ειδικότερα στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Στο κήρυγμά του ανέλυσε τη φράση «ης τα θαυμάσια εορτάζομεν», αναδεικνύοντας τη σημασία της εορτής και τη θέση της Θεοτόκου στην ορθόδοξη παράδοση.