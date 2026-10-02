Ο Μάκαρης για έργα ύδρευσης στην Τριφυλία

Την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για έργα ύδρευσης στην Τριφυλία και την ανάκληση των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΥΑ Τριφυλίας ζητεί ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλης Μάκαρης.

Με αφορμή επίσκεψή του στις Βρύσες Κυπαρισσίας, στις πηγές που τροφοδοτούν με νερό την Κυπαρισσία και τις γύρω περιοχές, ο κ. Μάκαρης επισημαίνει την ανάγκη για αξιόπιστη ύδρευση, εκσυγχρονισμό των δικτύων και συγκράτηση του κόστους για τους καταναλωτές.

Ο επικεφαλής της παράταξης επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στις αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΥΑΤ και ζητεί την ανάκλησή τους, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δεν μπορεί να επιβαρύνονται για επενδύσεις στις υποδομές που δεν πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως.

Παράλληλα, αναφέρεται στις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Πελοπόννησος 2021–2027», σημειώνοντας ότι έχουν ενεργοποιηθεί προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης. Οι προσκλήσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αφορούν την αναβάθμιση υποδομών, τη βελτίωση της λειτουργίας των δικτύων και τον περιορισμό των διαρροών. Ο Μ. Μάκαρης καλεί τον Δήμο Τριφυλίας και τη ΔΕΥΑΤ να αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες δυνατότητες σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην κατάσταση των μελετών για τα απαιτούμενα έργα, ζητώντας να γίνει γνωστό ποιες έχουν ολοκληρωθεί, ποιες παραμένουν σε εκκρεμότητα και ποια έργα είναι ώριμα για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.

Τέλος, ζητεί από την περιφερειακή αρχή, τον Δήμο Τριφυλίας και τη ΔΕΥΑΤ να ολοκληρώσουν και να δημοσιοποιήσουν τις αναγκαίες μελέτες, να υποβάλουν άμεσα προτάσεις στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027» και να αναζητήσουν πρόσθετους πόρους. Ζητεί επίσης συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή των έργων, την αντικατάσταση παλιών αγωγών και τον περιορισμό των διαρροών, καθώς και ανάκληση των αυξήσεων στα τιμολόγια, με μέριμνα για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά.