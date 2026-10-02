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Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2026 14:30

«Ονειρικές χορδές» στο Φεστιβάλ Κορώνης

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«Ονειρικές χορδές» στο Φεστιβάλ Κορώνης

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Συναυλία με τίτλο «Ονειρικές χορδές», με το ντουέτο «Duo Adelante», θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο, στις 8:15 μ.μ., στην Ελεήστρια Κορώνης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κορώνης.

Η Felicitas Strahm στην άρπα και ο Lucius Schubert στο μαντολίνο και την κιθάρα θα παρουσιάσουν μουσικό πρόγραμμα με δικές τους συνθέσεις, λαϊκά τραγούδια από διάφορες χώρες, ραγκτάιμ, μουσική από τον κινηματογράφο και κλασικά έργα. «Το παίξιμό τους κυμαίνεται από λεπτές, ονειρικές διαθέσεις έως φλογερές και συναρπαστικές μελωδίες», αναφέρεται στο κάλεσμα. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών. Η προπώληση γίνεται μέσω του ticketservices.gr και από το κατάστημα «Αλντεμπαράν».

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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