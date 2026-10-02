Από το 2010(!) στο “τα καλύτερα είναι μπροστά μας”

Ανάδοχο από το 2010(!) έπρεπε να είχε το Παλέ ντε Σπορ της Καλαμάτας, που θα φτιαχνόταν με ΣΔΙΤ κι ένα χρόνο πριν θα είχε σύμβουλο. Και από τότε αρκετά γήπεδα της Μεσσηνίας θα πρέπει να είχαν τάπητα, μέχρι και το γήπεδο στο Μάνεση(!), ενώ θα ξεκινούσε η υπόθεση του Κολυμβητηρίου στην Πύλο(!). Και μεταξύ των γηπέδων που θα φτιάχνονταν, θα ήταν και αυτό στη Μεταμόρφωση του Δήμου Παπαφλέσσα(!).

Αυτά τα σημαντικά και αρκετά ουτοπικά νέα για τον αθλητισμό της Μεσσηνίας είχαν ανακοινωθεί στις 3 Αυγούστου 2009 στο Δημαρχείο της Πύλου, από τον τότε υφυπουργό Αθλητισμού – αείμνηστο – Γιάννη Ιωαννίδη, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Πολιτισμού Αντώνη Σαμαρά, παρουσία – σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου – του δημάρχου της πόλης Γιώργου Χρονόπουλου και του γ.γ. του υπουργείου Δραβίλλα.

Το θυμήθηκα με αφορμή τις επικρίσεις της μειοψηφίας, προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με τηλεδιάσκεψη, και για το Παλέ ντε Σπορ που συζητιέται από το 2010 και έχει καταντήσει ...ανέκδοτο, όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος πάντως, συνέστησε να περιμένουν, λέγοντας “τα καλύτερα είναι μπροστά μας με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις”.

Αναζητώντας την τελευταία εξέλιξη για το Παλέ ντε Σπορ, βρήκα ότι στις 22 Απριλίου φέτος, στα γραφεία της ΚΑΚ, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπέγραψαν, σε πανηγυρικό κλίμα, προγραμματική σύμβαση, μέσω της οποίας, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας πρόκειται να εκπονήσει μέσα σε ένα χρόνο μάστερ πλαν και προμελέτες για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο στα Παλιάμπελα.

Ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος είχαν δηλώσει ότι το μάστερ πλαν θα δώσει τις πληροφορίες, για τα έργα που μπορούν να φτιαχθούν στα Παλιάμπελα. Γιατί στη Δημοτική Επιτροπή πέρυσι τον Νοέμβριο είχε αναφερθεί ότι στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο (μέχρι πρότινος Παλέ ντε Σπορ, εκεί που βρίσκεται το προπονητικό κέντρο της ΠΑΕ Καλαμάτα), σε χώρο 45 περίπου στρεμμάτων, προβλέπεται να μελετηθούν οι κατασκευές Κλειστού Γυμναστηρίου, γηπέδου ποδοσφαίρου 4.000 θεατών και Κλειστού Κολυμβητηρίου με 25άρα πισίνα.

Για να δούμε, ποια είναι “τα καλύτερα είναι μπροστά μας”;