Προτάσεις για αντιμετώπιση πληθυσμιακής συρρίκνωσης από τον Δημήτρη Πτωχό στις Βρυξέλλες

Τρεις προτάσεις για την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και τη δημιουργία προϋποθέσεων παραμονής των νέων στις ευρωπαϊκές Περιφέρειες κατέθεσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Β΄ αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Δημήτρης Πτωχός, κατά τη συμμετοχή του στον διάλογο υψηλού επιπέδου για το «Right to Stay» στις Βρυξέλλες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις Raffaele Fitto, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές των επόμενων χρόνων και την προγραμματική περίοδο 2028–2034.

Σύμφωνα με το ΔΤ της Περιφέρειας, ο Δημήτρης Πτωχός αναφέρθηκε στη φυγή των νέων από τις μικρότερες πόλεις και τις αγροτικές περιοχές, στη γήρανση του πληθυσμού, στις ελλείψεις δεξιοτήτων και στις ανισότητες μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών.

«Κανένας νέος δεν πρέπει να αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στον τόπο όπου μεγάλωσε και στο μέλλον που θέλει να χτίσει. Το Right to Stay σημαίνει να του δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία να έχει και τα δύο», ανέφερε.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κατέθεσε τρεις προτάσεις, ζητώντας απλούστερους και αναλογικότερους ευρωπαϊκούς κανόνες, ισχυρότερη τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο και ουσιαστικό ρόλο των Περιφερειών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2028–2034, υποστηρίζοντας ότι οι Περιφέρειες πρέπει να συμμετέχουν από την αρχή στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων, να διαθέτουν προβλέψιμους πόρους και να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων.

Ως παράδειγμα έφερε τη Μεγαλόπολη και τους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Όπως σημείωσε, η επιτυχία της μετάβασης πρέπει να αποτυπώνεται στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και σταθερών θέσεων εργασίας, στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και στη δυνατότητα των κατοίκων να βλέπουν προοπτική παραμονής στον τόπο τους.

«Η χρηματοδότηση από μόνη της δεν δημιουργεί το Right to Stay. Γίνεται πραγματικότητα όταν βοηθά ένα σχολείο να παραμείνει ανοιχτό, μια επιχείρηση να αναπτυχθεί, έναν νέο άνθρωπο να βρει δουλειά και μια οικογένεια να χτίσει τη ζωή της στον τόπο της. Το Right to Stay είναι η ελευθερία να χτίζεις το μέλλον σου στον τόπο που αποκαλείς σπίτι σου», κατέληξε ο Δημήτρης Πτωχός.