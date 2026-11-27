Τίς φορολογητέα κέρδη εμφανίζονται περισσότερα από έξι στα δέκα νομικά πρόσωπα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ η αύξηση των συνολικών φορολογητέων κερδών το 2024 ήταν σαφώς μικρότερη σε σχέση με τις περισσότερες ελληνικές Περιφέρειες.

Την ίδια ώρα, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που δήλωσαν κέρδη άνω των 7,5 εκατ. ευρώ.

Τα τρία αυτά στοιχεία, που προκύπτουν από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων από το Taxheaven, βάσει των στατιστικών στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σκιαγραφούν την εικόνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Πελοπόννησο κατά το φορολογικό έτος 2024.

ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΔΗ ΤΟ 62,57%

Συγκεκριμένα, από τα 17.831 νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν φορολογική δήλωση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα 11.156 δήλωσαν ζημιές ή μηδενικά φορολογητέα κέρδη και μόλις 6.675 δήλωσαν φορολογητέα κέρδη.

Το ποσοστό των νομικών προσώπων χωρίς φορολογητέα κέρδη στην Πελοπόννησο ανήλθε σε 62,57%, έναντι 57,67% πανελλαδικά. Η διαφορά ανέρχεται σε 4,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο σύνολο της χώρας, από τα 382.325 νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν φορολογική δήλωση, τα 220.486 δήλωσαν ζημιές ή μηδενικά φορολογητέα κέρδη και τα 161.839 δήλωσαν κέρδη.

ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανήλθαν σε 8,52 δισ. ευρώ και τα φορολογητέα κέρδη σε περίπου 727 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των φορολογητέων κερδών σε σχέση με το 2023 περιορίστηκε στο 8,2%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, εξαιρουμένης της Αττικής, η αντίστοιχη αύξηση ανήλθε σε 19,2%.

Η Πελοπόννησος κατέγραψε τη δεύτερη μικρότερη αύξηση φορολογητέων κερδών μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας, μετά την Αττική. Στις υπόλοιπες 11 Περιφέρειες η αύξηση ήταν διψήφια.

Ενδεικτικά, στη Δυτική Μακεδονία τα φορολογητέα κέρδη αυξήθηκαν κατά 27,4%, στο Βόρειο Αιγαίο κατά 26%, στην Ήπειρο κατά 22,8%, στην Κρήτη κατά 22% και στη γειτονική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά 17%.

Τα μέσα φορολογητέα κέρδη ανά κερδοφόρο νομικό πρόσωπο στην Πελοπόννησο ανήλθαν σε 108.913 ευρώ, έναντι 201.730 ευρώ πανελλαδικά.

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΚΕΡΔΗ

Αξιοσημείωτη είναι και η μείωση του αριθμού των νομικών προσώπων που δηλώνουν ιδιαίτερα υψηλά φορολογητέα κέρδη στην Πελοπόννησο.

Το 2023 επτά νομικά πρόσωπα της Περιφέρειας είχαν δηλώσει φορολογητέα κέρδη άνω των 7,5 εκατ. ευρώ το καθένα. Το 2024 ο αριθμός τους περιορίστηκε σε τρία, καταγράφοντας μείωση 57,1%.

Αντίθετη ήταν η τάση πανελλαδικά, καθώς ο αριθμός των νομικών προσώπων με φορολογητέα κέρδη άνω των 7,5 εκατ. ευρώ αυξήθηκε από 344 το 2023 σε 386 το 2024, καταγράφοντας αύξηση 12,2%.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη συγκριτικά περιορισμένη δυναμική της δηλωμένης επιχειρηματικής κερδοφορίας στην Πελοπόννησο το 2024. Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τον διαρθρωτικό χαρακτήρα του προβλήματος απαιτείται, ωστόσο, η εξέταση των αντίστοιχων στοιχείων σε βάθος χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις. Επίσης, τα φορολογητέα κέρδη ενδέχεται να διαφέρουν από τα λογιστικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.