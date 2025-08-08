Μηνύματα του πολιτικού κόσμου για τον τραγικό θάνατο της Λένας Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, πέθανε το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Συλλυπητήρια δήλωση Κυρ. Μητσοτάκη

"Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους" ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωση του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ.Μητσοτάκης προσέθεσε: "Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο...".

Συλλυπητήρια δήλωση Παύλου Μαρινάκη

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση - ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Συλλυπητήρια ανάρτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

Συλλυπητήρια ανάρτηση Σ. Φάμελλου για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του», συμπληρώνει.

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Αλέξης Χαρίτσης - Πρόεδρος Νέας Αριστεράς

"Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας.

Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία,συγκλονισμένος.

Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά.

Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο"

Μίλτος Χρυσομάλλης - Βουλευτής Μεσσηνίας

"Άνοιξες τα φτερά σου Λένα και πέταξες μακριά, αφήνοντας μας αμίλητους και συντετριμμένους μέσα στην οδύνη και στα γιατί.

Σε μια τέτοια τραγωδία δεν χωρούν λόγια, μόνο σιωπή και περισυλλογή...

Αγαπημένε μου Πρόεδρε Αντώνη, Γεωργία μας, Κώστα μας, να σας δίνει ο Θεός δύναμη και κουράγιο να σταθείτε όρθιοι...

Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί σας.

Λένα μου καλό παράδεισο..."

Περικλής Μαντάς - Βουλευτής Μεσσηνίας

"Η αιφνίδια απώλεια της Λένας έχει συγκλονίσει όλους μας.

Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για τον χαμό ενός νέου ανθρώπου.

Η σκέψη μου και η προσευχή μου είναι στον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα".

Δημήτρης Πτωχός - Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

"Δεν υπάρχουν λόγια που να απαλύνουν τον πόνο μιας τέτοιας απώλειας. Η ξαφνική απώλεια της Λένας μάς έχει όλους συγκλονίσει. Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη Γεωργία"