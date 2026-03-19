eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026 18:45

Η Γραμματεία της Οργάνωσης Δήμων Μεσσηνίας του κόμματος Κασσελάκη

Γράφτηκε από την

Η Γραμματεία της Οργάνωσης Δήμων Μεσσηνίας του κόμματος Κασσελάκη

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Γραμματεία της Οργάνωσης Δήμων Μεσσηνίας του κόμματος των Δημοκρατών (Προοδευτικό Κέντρο – κόμμα Κασσελάκη).

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γραμματεία, έπειτα από την ομόφωνη απόφαση των παρόντων, προέκυψε η παρακάτω σύνθεσή της: Γραμματέας: Αθανάσιος Νακόπουλος. Αναπληρωτής γραμματέας: Έφη Λαμπροπούλου. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ηλίας Κορομηλάς Υπεύθυνος Μητρώου: Φωτεινή Μπούλμπου. Υπεύθυνος Οικονομικών: Ανδρέας Κλεφτόγιαννης. Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωάννης Μπαρακάρης. Υπεύθυνος Οργάνωσης Γραφείου: Μαρία Πέτρουλα. Μέλη Αδριανός Καραγιάννης, Γεωργία Βασιλάκη.
Το γραφείο του κόμματος (Φαρών 139, Καλαμάτα) θα είναι ανοικτό κάθε Τρίτη και Τετάρτη απόγευμα, 18:00 έως 20:00 (την χειμερινή περίοδο) και 19:00 έως 21:00( την καλοκαιρινή περίοδο).

Κατηγορία Πολιτική
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις