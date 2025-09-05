Κλιμάκιο του ΚΚΕ σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ Καλαμάτας

Περιοδεία στη ΔΕΗ και στον ΔΕΔΔΗΕ Καλαμάτας, πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Γιώργο Καραγιάννη, μέλος του Γ.Π. Πελοποννήσου του κόμματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΚΚΕ, στη συνομιλία του με τους εργαζόμενους, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

“Με το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο – τερατούργημα, η κυβέρνηση κάνει ακόμα ένα δώρο στη μεγάλη εργοδοσία, νομιμοποιώντας και με τη βούλα το «Δουλειά όσο, όπως και όποτε θέλει ο εργοδότης». Με εμβληματική τη διάταξη για 13ωρη δουλειά στον ίδιο εργοδότη, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης: Διευθέτηση ωραρίου σε ετήσια βάση – εξαντλητική εντατικοποίηση. Συμβάσεις 2 ημερών τη βδομάδα, για να σε χρησιμοποιεί ο εργοδότης «όποτε τον βολεύει». Κομμάτιασμα της άδειας σε λίγες μέρες τη φορά, ανάλογα με το πότε βολεύει το αφεντικό και όχι τον εργαζόμενο και την οικογένειά του. Υπερωρίες και στην εκ περιτροπής εργασία. Ευέλικτη προσέλευση έως και 2 ώρες από την έναρξη της βάρδιας – αφαίρεση «χρόνου προετοιμασίας» από τον εργάσιμο χρόνο. Κατάργηση των προσαυξήσεων ασφάλισης για υπερωρίες/νυχτερινά.

Με ένα σενάριο καθόλου απίθανο, θα λέγαμε πως το 13ωρο σημαίνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να πιάσει δουλειά στις 8.00 και να σχολάσει στις 21.00, ακόμα και στις 22.30. Ο μόνος «περιορισμός» είναι η 11ωρη ανάπαυση ανάμεσα στις 2 βάρδιες.

Το νομοσχέδιο-τερατούργημα της κυβέρνησης της ΝΔ είναι η κορύφωση της συνεχούς επίθεσης από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και 30 χρόνια, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ.

Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο-έκτρωμα, που έχει ήδη απορριφθεί από το σύνολο των εργαζομένων. Με τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην κινητοποίηση των εργατικών σωματείων, τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη, στις 7μ.μ., στην πλατεία 23ης Μαρτίου, απορρίπτουμε το τερατούργημα της κυβέρνησης”.

Το τοπικό ΚΚΕ καλεί “κάθε εργαζόμενο να οργανωθεί στο σωματείο του, να πάρει θέση στον συλλογικό αγώνα, διεκδικώντας: 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που έφεραν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Κατάργηση της δουλειάς την Κυριακή. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με πλήρη, σύγχρονα δικαιώματα. Αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν κοινωνικές υποδομές (υγεία, παιδεία, παιδικοί σταθμοί, φροντίδα ηλικιωμένων)”.