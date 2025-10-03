Διαρρήκτες στην Αμαλιάδα «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε δευτερόλεπτα

Κινηματογραφική διάρρηξη το πρωί της Παρασκευής (3/10) σε κοσμηματοπωλείο στην Αμαλιάδα, με τους δράστες να φτάνουν στο σημείο με κλεμμένο αυτοκίνητο και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να αρπάζουν τα πάντα.

Όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες της διάρρηξης στην Αμαλιάδα άρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους.

Λίγο πριν τις 4:00 π.μ., τουλάχιστον έξι άτομα έφτασαν στο κατάστημα με κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποίησαν για να ανατρέψουν το ρολό ασφαλείας, ανοίγοντας δρόμο για την εισβολή τους.

Το όχημα τοποθετήθηκε στη μέση του δρόμου με αναμμένο αλάρμ, εμποδίζοντας οποιαδήποτε παρέμβαση από περαστικούς ή οδηγούς, αναφέρει το patrisnews.

Με λοστούς έσπασαν την τζαμαρία, εισήλθαν στο κατάστημα και σε χρόνο-ρεκόρ άδειασαν τις προθήκες, προτού προλάβει κανείς να αντιδράσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που χρησιμοποιήθηκε είχε κλαπεί πρόσφατα από την περιοχή της Μανωλάδας.

Οι Αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και ερευνούν την ευρύτερη περιοχή, ενώ δεν αποκλείεται η ίδια σπείρα να έχει διαπράξει και άλλα παρόμοια «χτυπήματα» στην Ηλεία και σε γειτονικούς νομούς.