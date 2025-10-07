14ο Συνέδριο ΟΝΝΕΔ: Δύο Μεσσήνιες στα εσωκομματικά όργανα της ΝΔ

Δύο Μεσσήνιες εξελέγησαν στα εσωκομματικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του πρόσφατου 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.

Ειδικότερα η διεθνολόγος - πολιτική επιστήμονας Αντωνία Βασ. Οικονόμου με καταγωγή από τη Λάμπαινα επανεκλέχτηκε για 3η συνεχόμενη φορά στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ.

Υπήρξε πρόεδρος της ΔΑΠ - ΝΔΦΚ Κορίνθου στα φοιτητικά της χρόνια, εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ από το 2019 και αναπληρώτρια υπεύθυνη Πολιτικής Ακαδημίας του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ. Ο μικρός της γιος μάλιστα ήταν ο νεότερος «παρατηρητής» του Συνεδρίου!

Παράλληλα η Πορφυλένια Ζαχ. Κανελλοπούλου από την Κυπαρισσία, μάχιμη δικηγόρος, εξελέγη μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εκπροσωπώντας την ΟΝΝΕΔ. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και έχει διατελέσει διευθύντρια του Γραφείου Τύπου στο Εκτελεστικό Γραφείο της οργάνωσης. Στις εθνικές εκλογές του 2023, εκπροσώπησε την ΟΝΝΕΔ στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.