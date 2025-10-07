Χαρίτσης: “Στις κυβερνητικές καλένδες ο οδικός άξονας Πύργος – Τσακώνα”

“Στις κυβερνητικές καλένδες ο οδικός άξονας Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα”, τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης σε επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

Επισημαίνει πως “η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα, κατατάσσονται στις περιφέρειες της ΕΕ με υψηλό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ ταυτόχρονα ο υφιστάμενος δρόμος είναι ο ορισμός της καρμανιόλας με συνεχόμενα τροχαία ατυχήματα είτε θανατηφόρα είτε με σοβαρούς τραυματισμούς. Συνεπώς, η αναγκαιότητα υλοποίησης αυτού του πολύπαθου έργου είναι προφανής”.

Κάνοντας λόγο για “κυβερνητικές παλινωδίες που αφορούν το πολύπαθο έργο υλοποίησης του οδικού άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα”, ο Αλ. Χαρίτσης σημειώνει ότι “παρά τις υποσχέσεις του υφυπουργού Υποδομών κ. Ταχιάου, περί κατάθεσης των προμελετών για την υλοποίηση του έργου, σε αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που του έθεσα, μέχρι και σήμερα έναν χρόνο μετά δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη”.

Υπογραμμίζει ότι “μόνη εξέλιξη ήταν η καλή πρόθεση του κ. Μητσοτάκη για την κατασκευή του εν λόγω έργου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των εγκαινίων του ακόμη ημιτελούς έργου κατασκευής του οδικού άξονα Πατρών - Πύργου, έργου που δεν έχει καν ολοκληρωθεί σε όλο του το μήκος, χωρίς τους συνδετήριους δρόμους στις εξόδους του, χωρίς τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, ο οποίος παραδέχτηκε παράλληλα ότι δεν υπάρχει ούτε συγκεκριμένο πλάνο για χρηματοδότηση και βεβαίως κανένα χρονοδιάγραμμα σε ότι αφορά το Πύργος - Καλό Νερό – Τσακώνα”.

Τέλος, ο Αλ. Χαρίτσης καλεί τον υπουργό Υποδομών στη Βουλή για να απαντήσει:

“1. Ποια ακριβώς είναι η εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου εδώ κι έναν χρόνο ως προς τις προμελέτες, τις μελέτες, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και ποιες οι ενέργειες του υπουργού; 2. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου και από πού θα χρηματοδοτηθεί;”.