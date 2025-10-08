Στη Μεσσηνία αύριο ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο κ. Φάμελλος θα βρεθεί στη Μεσσηνία αύριο Πέμπτη. Στις 9.30 το πρωί, θα επισκεφθεί τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, στην Κυπαρισσία. Στις 10.30 θα βρεθεί στα Γραφεία της Ομάδας Παραγωγών Φιλιατρών “Γαία” και θα συναντηθεί με παραγωγούς και κτηνοτρόφους (κτήριο παλαιού Συνεταιρισμού Φιλιατρών) και στην πρότυπη μονάδα «Γεωργική Ανάπτυξη” (Άγιος Αθανάσιος Φιλιατρών).

Στη 1.15 το μεσημέρι, θα επισκεφθεί τη Συκική (6ο χλμ. Καλαμάτας – Μεσσήνης) και στη συνέχεια θα κάνει δηλώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

* Σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα επισκεφθεί την Ηλεία, με το ακόλουθο πρόγραμμα: Στις 11.15 το πρωί, συνέντευξη στο Olympia Forum VI (αίθουσα Κετσέας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, Αρχαία Ολυμπία). Στις 12 το μεσημέρι, επίσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Πύργου και συνάντηση με τη Διοικούσα Επιτροπή. Στη 1 συνέντευξη Τύπου στον χώρο του Εργατικού Κέντρου. Στις 2 συνάντηση με Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας (Δικαστικό Μέγαρο Πύργου). Στις 3 συνάντηση με κτηνοτρόφους και παραγωγούς στον Συνεταιρισμό “Κήπος” (6° χλμ Ε.Ο. Πύργου – Πατρών). Στις 7 το απόγευμα, ομιλία και συνάντηση με φίλους και μέλη του κόμματος στο καφέ “Κέντρον” (Πύργος).

* Αύριο Πέμπτη στη Λακωνία, ο κ. Φάμελλος: Στις 3.30 μετά το μεσημέρι, θα συναντηθεί με φίλους και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (Αερικό, στη Σπάρτη). Στις 5.30 το απόγευμα, θα επισκεφθεί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Eλαιοπαραγωγών Παλαιοπαναγιάς (επαρχιακή οδός Ανωγείων – Άρνας, Παλαιοπαναγιά). Στις 7 το απόγευμα, θα βρεθεί στο Επιμελητήριο Λακωνίας (Γύθειο) και θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.