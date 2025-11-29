Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Δυτικής Μάνης: “Τραγική κατάσταση στον Παιδικό Σταθμό Κάμπου Αβίας”

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι “την ώρα της βροχής η στέγη, που είναι φτιαγμένη από πολυκαρμπονικό πάνελ, έχει πολλές διαρροές, με αποτέλεσμα το προσωπικό να μαζεύει με κουβάδες το νερό. Παρά τις παρεμβάσεις που έγιναν στον εσωτερικό χώρο, η κατάσταση του κτηρίου συνεχίζει να είναι άσχημη. Εξωτερικά το κτήριο μοιάζει σαν εγκαταλελειμμένο, υπάρχουν παντού σημάδια υγρασίας, ενώ σε κάποια σημεία είναι ορατά τα σίδερα του τοίχου, πράγμα που εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού.

Να σημειωθεί ότι είναι ο μοναδικός παιδικός σταθμός του Δήμου, καθώς στην ΔΕ Λεύκτρου δεν υπάρχει παιδικός σταθμός με ό,τι αυτό σημαίνει για την ανάπτυξη των παιδιών σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες”.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Μάνης παρατηρεί πως “αυτή η κατάσταση είναι διαχρονική ευθύνη όλων των δημοτικών αρχών. Η δημοτική αρχή έπρεπε να έχει σαν κόρη οφθαλμού τον παιδικό σταθμό και να τον έχει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Η κρατική χρηματοδότηση βεβαίως είναι πολύ χαμηλή και δεν επαρκεί, αυτό, όμως, δεν αποτελεί δικαιολογία για μια δημοτική αρχή, που στηρίζει την πολιτική που έχει θεσπίσει αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των δήμων”.

Καταλήγοντας, ζητεί “άμεσα να γίνει παρέμβαση από τον Δήμο για την προσωρινή επισκευή της στέγης. Να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για συνολική παρέμβαση στο κτήριο, καθώς και κάθε απαραίτητος αντισεισμικός έλεγχος”.