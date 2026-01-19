Πολιτικό μνημόσυνο στη μνήμη της Πότας Κακκαβά

Ενας χρόνος συμπληρώνεται από την απώλεια της συντρόφισσας Πότας Κακκαβά και η Τ.Ε. Μεσσηνίας του κόμματος θα πραγματοποιήσει πολιτικό μνημόσυνο, στη μνήμη της, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στις 10 το πρωί, στο κυλικείο “Ίρις”, Μητροπολίτη Μελετίου 18.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΚΚΕ Μεσσηνίας, η συντρόφισσα Πότα, ανέπτυξε πρωτοπόρα αγωνιστική δράση από τα παιδικά της ακόμη χρόνια και μάλιστα μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ, βιώνοντας τη σκληρότητα και τις διώξεις του αστικού κράτους, με πολυετείς φυλακίσεις και εξορίες, από τις οποίες βγήκε αλύγιστη.

Το 1948, μαθήτρια ακόμα, καταδικάστηκε σε θάνατο από το Έκτακτο Στρατοδικείο Τρίπολης, μαζί με άλλες γυναίκες, ως υπεύθυνες για την λειτουργία των κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ στην πόλη της Καλαμάτας. Στη συνέχεια εξορίστηκε στη Χίο, στο Τρίκερι, στην Μακρόνησο, στις φυλακές Αβέρωφ.

Με τη στάση και τη δράση της η συντρόφισσα Πότα τίμησε τον τίτλο του μέλους και του στελέχους του ΚΚΕ, δρώντας μέσα από τις γραμμές του, μέχρι την τελευταία της πνοή, στις Οργανώσεις της Μεσσηνίας, πιστή στην πάλη για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Διακρινόταν για τους δεσμούς που είχε με μεγάλο τμήμα λαϊκών ανθρώπων της πόλης και για τη μαχητικότητά της.