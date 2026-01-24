ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας: Επίθεση στην κυβέρνηση για το Πύργος - Τσακώνα

Επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, για “την πολιτική «πάμε κι όπου βγει» που ακολουθεί απέναντι στο νομό και σε ολόκληρη την Νότια Πελοπόννησο”, με αφορμή τον οδικό άξονα Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα, που παραμένει στα χαρτιά.

Επισημαίνει ότι “η Νότια Πελοπόννησος αντιμετωπίζεται με πολιτική αδιαφορία, ως «περιοχή δεύτερης κατηγορίας», και οι πολίτες της πληρώνουν καθημερινά το τίμημα αυτής της αμέλειας’.

Αναλυτικά, η Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σημειώνει σε ανακοίνωσή της:

“Στις αρχές του 2026, ο οδικός άξονας Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα παραμένει στα χαρτιά, αποκαλύπτοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πολιτική «πάμε κι όπου βγει» που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέναντι στη Μεσσηνία και σε ολόκληρη την Νότια Πελοπόννησο.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής ζουν καθημερινά την επικινδυνότητα ενός δρόμου ξεπερασμένου, στενού και χωρίς μέτρα ασφαλείας, με κόστος σε χρόνο, ασφάλεια και ποιότητα ζωής.

Αντί να προχωρήσει σε αποφασιστικές ενέργειες, η κυβέρνηση της ΝΔ αφήνει τα κρίσιμα έργα υποδομής να βαλτώνουν επί χρόνια, ενώ συνεχίζει να σπαταλά δημόσιο χρήμα σε έργα βιτρίνας, αναθέσεις και επικοινωνιακές φιέστες.

Η Νότια Πελοπόννησος αντιμετωπίζεται με πολιτική αδιαφορία, ως «περιοχή δεύτερης κατηγορίας», και οι πολίτες της πληρώνουν καθημερινά το τίμημα αυτής της αμέλειας.

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Μεσσηνίας απαιτεί σχέδιο, σοβαρότητα και άμεσες αποφάσεις:

εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του άξονα, οριστική χάραξη που σέβεται το περιβάλλον και τις ανάγκες των κατοίκων, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης χωρίς περαιτέρω αναβολές.

Η νότια Πελοπόννησος δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Οι πολίτες αξίζουν έργα που σώζουν ζωές, βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ανάπτυξη, όχι λόγια και υποσχέσεις που χάνονται στον χρόνο.

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Μεσσηνίας θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα την υλοποίηση αυτού του κρίσιμου έργου”.