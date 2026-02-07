Χάιδω Παναγιωτοπούλου: «Ο Δήμος Τριφυλίας στο μηδέν, η αλαζονεία στο δέκα»

«Ο Δήμος Τριφυλίας στο μηδέν, η αλαζονεία στο δέκα» τονίζει η Χάιδω Παναγιωτοπούλου, επικεφαλής της παράταξης «Τριφυλία Πρωταγωνίστρια», με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Τριφυλίας και τις δηλώσεις του Δημάρχου Γιώργο Λεβεντάκη.

Σημειώνει χαρακτηριστικά πως «η ανάληψη ευθύνης ισοδυναμεί με γενναιότητα! Η αποποίηση και η επίρριψη της ευθύνης σε όλους τους άλλους ακόμα και στον ίδιο το Θεό, είναι πράξη δειλίας, θράσους και εμπαιγμού ταυτόχρονα». Ενώ σχετικά με αναφορά του δημάρχου για δημοσιογράφους τονίζει: «Η εξύβριση των δημοσιογράφων που τολμούν να αναδείξουν την αλήθεια αποτελεί ευθεία προσβολή στην ελευθεροτυπία και απέλπιδα προσπάθεια επιβολής "σιωπής"».

Αναλυτικά η κ. Παναγιωτοπούλου τονίζει: «Η τοπική μας κοινωνία γίνεται μάρτυρας της πρωτοφανούς διοικητικής κατάρρευσης και ηθικής διολίσθησης. Η παρατεταμένη αδράνεια της δημοτικής αρχής στο κρίσιμο μέτωπο των αντιπλημμυρικών έργων έχει αφήσει τους πολίτες ανοχύρωτους, με την εγκληματική αδιαφορία για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την διαστρέβλωση της πραγματικότητας όταν η Πάνω Πόλη και η Κάτω Πόλη της Κυπαρισσίας, από χθες και ακόμα έως σήμερα, δεν έχει νερό, να συμπληρώνει το σκηνικό της εγκατάλειψης. Η ανάληψη ευθύνης ισοδυναμεί με γενναιότητα! Η αποποίηση και η επίρριψη της ευθύνης σε όλους τους άλλους ακόμα και στον ίδιο το Θεό, είναι πράξη δειλίας, θράσους και εμπαιγμού ταυτόχρονα! Αντί για την ανάληψη ευθύνης, ο Δήμαρχος, σε τηλεφωνική συνέντευξή του σε κανάλι της Δυτικής Πελοποννήσου, επιδίδεται σε ένα κρεσέντο πολιτικού εκφοβισμού. Η εξύβριση των δημοσιογράφων που τολμούν να αναδείξουν την αλήθεια αποτελεί ευθεία προσβολή στην ελευθεροτυπία και απέλπιδα προσπάθεια επιβολής "σιωπής". Ακόμη πιο θλιβερή, όμως, είναι η στάση του απέναντι στους τοπικούς προέδρους. Εκεί που ο Δήμαρχος απουσιάζει, οι πρόεδροι παρεμβαίνουν με ίδια μέσα και προσωπική εργασία για να προστατεύσουν τα χωριά τους. Το να εισπράττουν ύβρεις και ειρωνεία αντί για αναγνώριση είναι η απόλυτη πολιτική αχαριστία. Πρόκειται για την πεμπτουσία του παλαιοκομματισμού:

Μετακύλιση ευθυνών σε όσους παράγουν έργο.

Στοχοποίηση όσων ασκούν κριτική.

Μια ψηφοθηρική νοοτροπία που θυμάται τον πολίτη μόνο στις κάλπες, αφήνοντάς τον στη λάσπη την ώρα της ανάγκης.

Στα όσα ανυπόστατα ακούστηκαν από τη πλευρά του κ. Δημάρχου θέτω υπόψη σας ότι:

Η ανάδειξη της αλήθειας για τις καταστροφές δεν είναι αντιπολίτευση, είναι υποχρέωση απέναντι σε όσους είδαν τις περιουσίες τους να κινδυνεύουν επειδή τα έργα έμειναν στα ευχολόγια και στα θα…

Αν ο Δήμαρχος "πάλευε", δεν θα χρειάζονταν οι Τοπικοί Πρόεδροι να καθαρίζουν ρέματα, χαντάκια, γεφύρια και δρόμους με δικά τους μέσα, προσωπική εργασία και έξοδα, υπό αντίξοες συνθήκες, με αγωνία και κίνδυνο της ζωής και της σωματικής τους ακεραιότητας.

Η κριτική μας εστιάζει στην απουσία του Δήμου εκεί που υπάρχει ανάγκη. Ο σεβασμός κερδίζεται με έργα, όχι με ύβρεις προς τους δημοσιογράφους και σε όποιο άλλο πρόσωπο εκφράζει τις ανησυχίες του και την άποψη του

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι η πραγματικότητα της εποχής μας. Η δουλειά της διοίκησης είναι να θωρακίζει τον τόπο πριν έρθουν, όχι να αναζητά αποδιοπομπαίους τράγους αφού έρθουν. Το "0" στα έργα δεν κρύβεται πίσω από τον καιρό ούτε από το Θεό. Σας υπενθυμίζω στο σημείο αυτό την αρχαία παροιμία «Συν Αθηνά και χείρα κίνει».

Ζήτησε εγγράφως ο Δήμος την κήρυξη του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ;

Έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα καταμέτρησης των ζημιών και αποκατάστασή τους;

Έχει προγραμματιστεί η ενημέρωση των πληγέντων ιδιωτών που είδαν το βιός τους να χάνεται για τις κινήσεις που πρέπει να προβούν προκειμένου να αποζημιωθούν;

Έχει προγραμματιστεί η αυτοψία και η καταγραφή των ζημιών ιδιωτών και κοινοχρήστων χώρων βάσει του «υφιστάμενου» σχεδιασμού ;

Καμία αναφορά ο Δήμαρχος για τα παραπάνω. Ο Δήμαρχος μπερδεύτηκε: Νόμιζε ότι η "αποκατάσταση" αφορά το δικό του πολιτικό προφίλ και όχι τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές και τους κατοίκους

Η διοίκηση με ύβρεις και αδράνεια τελειώνει! Τέλος στη Δημαγωγία, στη Λασπολογία και στη Στοχοποίηση. Η κοινωνία απαιτεί έργα, ασφάλεια και σεβασμό, όχι άλλους αποδιοπομπαίους τράγους».

Ενώ σε επιστολή της προς τους δημοσιογράφους που εργάζονται στην περιοχή της Τριφυλίας, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή της , σημειώνει: «Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να εκφράσω την αμέριστη συμπαράστασή μου στο πρόσωπο σας, μετά την κατ’ επανάληψη , απρόκλητη και προσβλητική επίθεση που δεχθήκατε από τον Δήμαρχο σε συνέντευξη του σε τηλεοπτικό κανάλι της Δυτικής Πελοποννήσου την 05-02-2026 κατά την άσκηση των καθηκόντων σας.

Η προσπάθεια στοχοποίησης όσων αναδεικνύουν την αλήθεια για την αδράνεια στα αντιπλημμυρικά έργα και την εγκατάλειψη των κοινοτήτων μας, αποτελεί ευθεία προσβολή στη δημοκρατική λειτουργία του τόπου μας. Όταν η διοίκηση αδυνατεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα, καταφεύγει στον τοξικό λόγο και την εξύβριση, επιχειρώντας να επιβάλλει μια «ιδιότυπη σιωπή».

Θέλω να γνωρίζετε ότι η παράταξή μας και εγώ προσωπικά, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε ελεύθερη φωνή που αρνείται να υποκύψει σε εκφοβισμούς. Δεσμευόμαστε δε, ότι δεν θα ανεχθούμε στο μέλλον τέτοιου είδους επίθεση στο δημοτικό συμβούλιο και καλώ όλες τις παρατάξεις να λάβουν θέση στη θεσμική αυτή εκτροπή! Η ανάδειξη της πραγματικότητας —όσο σκληρή κι αν είναι για τη Δημοτική Αρχή— είναι δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση του Τύπου.

Η αλαζονεία της εξουσίας μπορεί να βρίσκεται στο «10», αλλά η δύναμη της ενημέρωσης και της αλήθειας είναι πάντα ισχυρότερη».

Κ.Μπ.