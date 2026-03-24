Η παράταξη Τατούλη για την ορκωμοσία Γιαννακούρα

Την ορκωμοσία του Βαγγέλη Γιαννακούρα ως βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία σχολιάζει η περιφερειακή παράταξη «Νέα Πελοπόννησος» του Πέτρου Τατούλη, μετά την παραίτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το βουλευτικό αξίωμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βαγγέλης Γιαννακούρας είχε εκλεγεί δεύτερος στην Αρκαδία στις εκλογές του 2023, πίσω από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Στη συνέχεια παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στις 31 Αυγούστου 2023, προκειμένου να συμμετάσχει με την παράταξη του Πέτρου Τατούλη στις περιφερειακές εκλογές, προκειμένου να κατέβει με την παράταξη του Πέτρου Τατούλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, κόντρα στον επίσημο υποψήφιο του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούλη Η παραίτηση εκείνη, που υποβλήθηκε στις 31 Αυγούστου 2023, συνοδεύτηκε από τη διαγραφή του τον επόμενο μήνα από την Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, λόγω της επιλογής του να στηρίξει τη «Νέα Πελοπόννησο».

Μετά την παραίτηση του κ. Κωνσταντινόπουλου από το βουλευτικό αξίωμα, επίσης έπειτα από διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιαννακούρας ως πρώτος επιλαχών καταλαμβάνει την έδρα στη Βουλή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης του Πέτρου Τατούλη, η εξέλιξη αυτή αποτελεί αναγνώριση της πολιτικής διαδρομής του κ. Γιαννακούρα, για τον οποίο εκφράζονται συγχαρητήρια και εκτίμηση για το ήθος και τη συνέπειά του. Παράλληλα σημειώνεται ότι αναμένεται να εκπροσωπήσει δυναμικά τους πολίτες της Αρκαδίας, όπως έκανε από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη και ως μέλος της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο .

Η παράταξη επισημαίνει ακόμη ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει σε πολιτική αποτίμηση της στάσης που τήρησε τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στον κ. Γιαννακούρα και στα στελέχη της «Νέας Πελοποννήσου», υπενθυμίζοντας και τη διαγραφή του λόγω της συμμετοχής του στον συγκεκριμένο αυτοδιοικητικό συνδυασμό .

Αναλυτικά η ανακοίνωση της παράταξης «Ο επικεφαλής της παράταξης Πέτρος Τατούλης και τα μέλη της Νέας Πελοποννήσου εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στο ιδρυτικό και διαχρονικά σημαντικό στέλεχος της παράταξης Βαγγέλη Γιαννακούρα, για την ορκωμοσία του ως βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία.

Είμαστε βέβαιοι γνωρίζοντας το ήθος, τη συνέπεια και τη διαδρομή του ότι θα υπερασπιστεί με την ίδια δυναμική, πίστη και ανιδιοτέλεια τα συμφέροντα των πολιτών της Αρκαδίας όπως έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια τόσο από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη όσο και ως μέλος της Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί αναγνώριση μιας μακράς πολιτικής πορείας και προσφοράς στην Αυτοδιοίκηση και στον τόπο.

Παράλληλα θεωρούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει σε μια ουσιαστική πολιτική αποτίμηση την πολιτική στάση που τήρησε τα προηγούμενα χρόνια τόσο απέναντι στο πρόσωπο του Βαγγέλη Γιαννακούρα όσο και απέναντι στα μέλη της παράταξης της «Νέας Πελοποννήσου».

Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονούμε ότι στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ έφτασε ακόμη και στο σημείο της διαγραφής του Γιαννακούρα , εξαιτίας της συμμετοχής του σε έναν ανεξάρτητο Αυτοδιοικητικό συνδυασμό, όπως είναι η «Νέα Πελοπόννησος», μια επιλογή που τελικά δικαιώθηκε από την κοινωνία.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 και του 2023 καταγράφηκαν επιλογές και πολιτικές επιθέσεις που δεν συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός ενιαίου μετώπου στην Περιφέρεια, με αποτέλεσμα, κατά την άποψή μας, να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την επικράτηση των κομματικών επιλογών του κυρίου Μητσοτάκη.

Στην πολιτική η αυτοκριτική αποτελεί πάντα χρήσιμο εργαλείο για την επόμενη ημέρα!

Ευχόμαστε και πάλι στον Βαγγέλη Γιαννακούρα καλή και δημιουργική κοινοβουλευτική θητεία, με δύναμη και επιτυχία στο έργο του προς όφελος των πολιτών της Αρκαδίας!»