Ερώτηση ΚΚΕ για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Αναφέρουν ότι “το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι καταγγελίες και τα δημοσιεύματα για τη σοβαρή υποστελέχωση του Κρατικού Αεροδρομίου Καλαμάτας, ενός διεθνούς αερολιμένα με διαρκώς αυξανόμενη επιβατική και πτητική κίνηση, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο” και σημειώνουν: “Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αερολιμενικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί και προσωπικό διοικητικής υποστήριξης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία του αεροδρομίου και στην κάλυψη αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων. Την ίδια στιγμή, το αεροδρόμιο καλείται να εξυπηρετήσει αυξημένο αριθμό διεθνών πτήσεων, παρατεταμένα ωράρια λειτουργίας και ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες υψηλού επιπέδου.

Η κατάσταση αυτή εντείνει την πίεση στους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να λειτουργούν σε συνθήκες συνεχούς επιβάρυνσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εργασιακή εξουθένωση, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ασφαλή λειτουργία ενός αεροδρομίου αυξημένων απαιτήσεων. Η ασφάλεια των πτήσεων, των εργαζομένων και των επιβατών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος, ούτε να υποτάσσεται στη λογική της «ανταγωνιστικότητας» και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στις αερομεταφορές και τον τουρισμό.

Αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ότι η πολιτική της «απελευθέρωσης» και της ιδιωτικοποίησης των αερομεταφορών, που υλοποίησαν διαχρονικά οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν έλυσε τα χρόνια προβλήματα, αλλά οδήγησε σε μεγαλύτερη υποστελέχωση, εντατικοποίηση της εργασίας και υποβάθμιση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η μετατροπή της ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ, που παρουσιάστηκε ως «εκσυγχρονισμός», αλλά στην πράξη υπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς και της κερδοφορίας και όχι την ασφαλή, σύγχρονη και επαρκή αεροπορική εξυπηρέτηση του λαού.

Η ανάγκη για ενιαία, αποκλειστικά δημόσια ΥΠΑ, με πλήρη στελέχωση, σύγχρονο εξοπλισμό και επαρκή κρατική χρηματοδότηση, αποτελεί βασική προϋπόθεση για ασφαλείς αερομεταφορές, προστασία των εργαζομένων και κάλυψη των λαϊκών αναγκών”.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν τον υπουργό: “Ποιο είναι σήμερα το πραγματικό διαθέσιμο προσωπικό του Κρατικού Αεροδρομίου Καλαμάτας ανά επιχειρησιακή ειδικότητα και πώς αυτό συγκρίνεται με τα αντίστοιχα επίπεδα στελέχωσης προηγούμενων ετών, σε σχέση με τη μεταβολή της επιβατικής και πτητικής κίνησης του αεροδρομίου; Με ποιον τρόπο αξιολογεί η ΥΠΑ την επάρκεια στελέχωσης του αεροδρομίου στις ειδικότητες αερολιμενικών, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, ψυκτικών και διοικητικής υποστήριξης, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης επιχειρησιακής επιβάρυνσης και παρατεταμένου ωραρίου λειτουργίας; Πώς διασφαλίζεται ότι η συνεχής κάλυψη αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών και παρατεταμένων ωραρίων δεν οδηγεί σε συνθήκες υπέρμετρης επιβάρυνσης και εξουθένωσης του προσωπικού, με πιθανές επιπτώσεις στην απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση σε περίπτωση συμβάντος ή έκτακτης ανάγκης; Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο για την ουσιαστική ενίσχυση του αεροδρομίου με μόνιμο προσωπικό κρίσιμων ειδικοτήτων, ενόψει και της περαιτέρω αύξησης της αεροπορικής κίνησης κατά τη θερινή περίοδο; Πώς διασφαλίζεται η αναγκαία διοικητική υποστήριξη του αεροδρομίου ως αυτόνομης οργανικής μονάδας της ΥΠΑ; Πώς αξιολογεί το υπουργείο την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ΥΠΑ ως ΝΠΔΔ, όταν συνεχίζονται και οξύνονται οι ελλείψεις προσωπικού και επιχειρησιακής υποστήριξης σε κρίσιμα περιφερειακά αεροδρόμια, όπως το αεροδρόμιο Καλαμάτας;”.