Αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά Χαρίτσης και ακόμα 6 βουλευτές - Διαλύθηκε η Κοινοβουλευτική Ομάδα

Τέλος στην Κοινοβουλευτικής Ομάδα της Νέας Αριστεράς μπήκε με την ανεξαρτητοποίηση επτά βουλευτών του κόμματος, ανάμεσά τους και του βουλευτή Μεσσηνίας Αλέξη Χαρίτση.

Πέραν όμως από τον πρώην επικεφαλής του κόμματος αποχωρούν επίσης οι Εφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου και Χουσεϊν Ζεϊμπέκ.

Οπως αναφέρει το news247.gr πό τη Νέα Αριστερά αποχωρούν με επιστολή τους πάνω από 100 στελέχη (βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και άλλα) που επίσης βρίσκονται στην ίδια πολιτική γραμμή με τους επτά βουλευτές και πιστεύουν ότι στις εποχές που διανύουμε η Αριστερά οφείλει να αποτελέσει μέρος μία ευρύτατης συμμαχίας που θα δώσει προοπτική εξουσίας και ότι από αυτή τη συμμαχία δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί το νέο εγχείρημα Τσίπρα.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται. Οι Πέτη Πέρκα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Σία Αναγνωστοπούλου και Θοδωρής Δρίτσας θα εκπροσωπούν το κόμμα στη Βουλή.

Η επιστολή αποχώρησης

"Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα για την Αριστερά, την κοινωνία και τη χώρα. Για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό, στην απαξίωση της πολιτικής, στη λογική του μέσου όρου. Δώσαμε αυτή τη μάχη με επιμονή και πολιτική εντιμότητα.

Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπής ή ίσων αποστάσεων. Ήταν η πολιτική δύναμη που, μέσα σε ένα όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον, είχε αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ζωντανή κινηματική δράση. Δεν κάναμε πίσω σε ζητήματα αρχών. Επεξεργαστήκαμε και υποστηρίξαμε ριζοσπαστικές θέσεις και προτάσεις για κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά την κοινωνία και τη δημοκρατία στη χώρα μας.

Ξέρουμε, όμως, ότι δεν αρκεί μόνο να έχεις σωστές θέσεις ή να δίνεις τίμιες μάχες. Το κρίσιμο είναι αν αυτές αποκτούν κοινωνική γείωση, δυναμική και κοινωνικό αντίκτυπο. Αν μπορούν να οργανώσουν πλειοψηφικά ρεύματα και να συμβάλλουν, στο σήμερα, στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας και η κοινωνική πλειοψηφία.

Ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του Λαϊκού Μετώπου, της συσπείρωσης απέναντι στη Δεξιά και την ακροδεξιά. Την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Επιμείναμε σε πραγματικές συγκρούσεις.

Σήμερα, βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί. Διαφωνούμε, όμως, στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα.

Σήμερα, οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απαίτηση για συσπείρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά της διαφθοράς, του αυταρχισμού, της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών.

Αν η Αριστερά δεν μπορεί να υπηρετήσει σήμερα αυτό το μέτωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει και τον απαραίτητο αγώνα για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη.

Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές.

Η ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά σήμερα μπορεί και πρέπει να φανεί χρήσιμη στον αγώνα του λαού για δημοκρατία και δικαιοσύνη, στον αγώνα των λαϊκών τάξεων για ζωή και όχι επιβίωση, στον αγώνα για ειρήνη και ενάντια σε σύγχρονες μορφές βαρβαρότητας, όπως η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ.

Εκεί βρίσκεται σήμερα η πραγματική μάχη και για αυτόν τον σκοπό θα εργαστούμε”.

Ποιοι υπογράφουν την επιστολή

Αθανασόπουλος Παναγιώτης Γραμματέας Ν.Ε. Μεσσηνίας

Ακριβούλη Ζωή Μέλος Κ.Ε.

Αμοιρίδου Αναστασία Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Γιαννιτσών

Ανδρουλιδάκης Γιάννης Μέλος Ν.Ε. Μεσσηνίας

Αχτσιόγλου Έφη Βουλεύτρια Δυτικής Αθήνας/ Μέλος Πολιτικού Γραφείου Νεαρ

Αχτσιόγλου Θέμης Μέλος Ν.Ε. Πέλλας, Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Γιαννιτσών

Βαγιωνάκη Βάλια Πρώην Βουλεύτρια Χανίων

Βαθράκης Θάνος Μέλος Ν.Ε. Λάρισας

Βαλάκου Χαριτίνη Μέλος Ν.Ε. Ιωαννίνων

Βαμβουρέλλη Μαρία Μέλος Πολιτικού Γραφείου Νεαρ/ Πρώην Οργανωτική Γραμματέας/Δημοτική Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

Βαρελάς Ιωάννης Μέλος Δσ Β Ελμε, Μέλος Ντ Αδεδυ Πέλλας

Βασιλικός Δημήτρης Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Χαλκιδικής

Βασιλοπούλου Βικτώρια Μέλος Κ.Ε./πρ. Μέλος Οργανωτικού Γραφείου/Πρ. Υποψήφια Βουλεύτρια Βεντούρα Σοφία Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Περιστερίου

Βεργιναδή Μαρία Μέλος Γραμματείας Νεαρ Μεσσηνίας/ Πρ. Μέλος Κ.Ε.

Βεσκούκης Θέμης Μέλος Ν.Ε. Ηλείας/Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Β. Ηλείας

Βιδάλη Σοφία Μέλος Γραμματείας Α.Ε.Ι./Εκ Βλαζάκη Μαρία Πρ. Γενική Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού

Βλαχάκης Κωνσταντίνος Μέλος Κ.Ε. Βρυώνης Χρήστος Μέλος Ν.Ε. Ηλείας /Πρ. Δήμαρχος Βαρθολομιού

Γάσπαρη Αλεξάνδρα Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Αιγάλεω

Γιαννάκης Δημήτρης Μέλος Ν.Ε. Ανατολικής Αττικής

Γλύκος Δημήτρης Γραμματέας Ο.Β. Αγιάς Βαρβάρας

Δάνια Νικολέτα Μέλος Γραμματείας Οβ Πετρούπολης/Πρ.Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής

Δάντση Ευη Μέλος Κ.Ε./Μέλος Ν.Ε. Πέλλας

Δασκαλόπουλος Βασίλης Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Πολυγώνου-Γκύζη 7ης Δκ Α Αθήνας

Δεμερτζή Ελπινίκη Πρόεδρος Ελμε Σάμου

Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος Γραμματείας Ν.Ε. Ηλείας/ Περιφ. Σύμβουλος Δυτ. Ελλάδας

Εμμανουηλίδης Βασίλης Μέλος Κ.Ε. Ευαγγελίδης Δημήτρης Γραμματέας Ν.Ε.Δυτικής Αθήνας

Ζαρογιάννη Αντιγόνη Μέλος Γραμματείας Κολωνού-Σεπολίων 4ης Κοινότητας Α Αθήνας Ζαφειράκης Κώστας Μέλος Γραμματείας Νεαρ Μεσσηνίας

Ζαχάρης Μάκης Μέλος Ν.Ε. Δυτικής Αθήνας / Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Αιγάλεω

Ζαχαρόπουλος Θανάσης Μέλος Ν.Ε. Καρδίτσας, Πρώην Πρόεδρος Ειεαδ Ζάχου Ελένη Γραμματέας Ν.Ε. Χαλκιδικής

Ζεϊμπεκ Χουσεΐν Χασάν Βουλευτής Ξάνθης/ Μέλος Κ.Ε.

Ζουρνατζίδου Θεανώ Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Π.Ε. Πέλλας

Ηλιόπουλος Νάσος Βουλευτής Α Αθήνας / Μέλος Πολιτικού Γραφείου Νεαρ Καββαδίας Χρήστος Μέλος Ν.Ε. Λάρισας

Καββαθά Μάνια Μέλος Κ.Ε Καβούρας Κώστας Μέλος Κ.Ε./Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Καϊάφα Αγγελική Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Πετρούπολης Καϊλα Ευη Μέλος Κ.Ε.

Καράβα Αλεξάνδρα Μέλος Κ.Ε. Καραγιαννίδης Ιωάννης Μέλος Ν.Ε. Ιωαννίνων

Καραμεσίνη Μαρία Μέλος Κ.Ε./ Πρώην Διοικήτρια Οαεδ

Καραμήτσος Φιλήμων Μέλος Κ.Ε./ Μέλος Ν.Ε. Ιωαννίνων

Καραουλάνης Κωνσταντίνος Μέλος Ν.Ε. Α Αθήνας

Καρασαρλίδου Φρόσω Μέλος Κ.Ε., Πρώην Βουλεύτρια Ημαθίας

Καρατσιουμπάνης Γιώργος Μέλος Κ.Ε.

Καρποζίλος Κωστής Μέλος Πολιτικού Γραφείου Νεαρ

Καρρά Παναγιώτα Μέλος Ν.Ε. Νεαρ Μεσσηνίας

Κασίμης Χαράλαμπος Πρ. Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων

Κατσαρού Αλίκη Πρ. Υποψήφια Ευρωβουλεύτρια Κλάδος Μιχάλης Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Ηρακλείου Κρήτης

Κοζομπόλη Γιώτα Πρ. Βουλεύτρια Μεσσηνίας/ Μέλος Γραμματείας Νεαρ Μεσσηνίας

Κοπανάς Κωστής Γραμματέας Ο.Β. Χαιδαρίου / Μέλος Νε Δυτικής Αθήνας/ Ταμίας Δσ Σωματείου Τεχνικών Σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις

Κουκούζας Πέτρος Μέλος Κ.Ε / Πρ. Συντονιστής Δικτύου Αυτ/σης

Κουλιάτσης Χρήστος Μέλος Ν.Ε. Ιωαννίνων

Κουρμπανά Μαρία Πρ.Γεν. Γραμματέας Ν.Α.Σ Αμεα Ν. Αχαΐας

Κουρουνιώτης Χρηστος Μέλος Ν.Ε.Ηρακλείου Κρήτης

Κουτσομάρκος Νίκος Μέλος Ν.Ε. Λάρισας

Κοφίνα Λένα Μέλος Κ.Ε. Κυρίτσης Γιώργος Πρώην Βουλευτής Νοτίου Τομέα

Λάζαρης Κώστας Γραμματέας Ο.Β. Αταλάντης

Λαμπράκης Δημήτριος Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Αει-Εκ/Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εδιπ Αει

Λαμπρακοπούλου Ευγενία Μέλος Ν.Ε. Α Αθήνας, Μέλος Συντονιστικού 6ου Διαμερίσματος Αθήνας

Λανάρας Χαράλαμπος Μέλος Ν.Ε. Λάρισας

Λάσκαρης Βαγγέλης Γενικός Γραμματέας Ένωσης Επαγγελματιών Συντελεστών Παραστατικών Τεχνών “Κάτω Από Τη Σκηνή”

Λεβέντης Μάκης Αναπλ. Γραμματέας Νεαρ Μεσσηνίας/πρ. Μέλος Κ.Ε.

Λογοθέτη Κατερίνα Μέλος Κ.Ε. /Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής

Μακράκης Νίκος Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Ηρακλείου Κρήτης

Μακρή Μαρία Μέλος Ν.Ε. Δυτικής Αθήνας / Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Αγιάς Βαρβάρας

Μάνης Παντελής Γραμματέας Ο.Β. Δυτ Θεσ/νικης

Μανωλαράκη Αμαλία Μέλος Ν.Ε. Δυτικής Αθήνας / Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Αιγάλεω Μαράγκου Δήμητρα Μέλος Γραμματείας Νεαρ Μεσσηνίας

Μαρινάτος Στράτος Πρώην Γραμματέας Ο.Β.Μυτιλήνης

Μαρούλης Αντώνης Γραμματέας Ο.Β. Δήμου Οιχαλίας Νεαρ Μεσσηνίας

Μητρόπουλος Αντώνης Μέλος Ν.Ε. Πιερίας

Μίχα Ιωάννα Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Περιστερίου

Μίχας Κώστας Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Περιστερίου

Μιχόπουλος Παναγιώτης Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Ιλίου

Μούργελας Μπάμπης Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Τρικάλων

Μπακούρτζής Γιάννης Γραμματέας Ν.Ε. Λάρισας

Μπαξεβανάκης Δημήτρης Μέλος Κ.Ε., Μέλος Ν.Ε. Ηλείας /Πρ. Υφυπουργος Παιδείας

Μπαριάνος Παντελής Συνδικαλιστής, Αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Οσε Σ.Ε.Ο./Αναπληρωτής Γραμματέας Ο.Β. Περιστερίου

Μπάτση Αργυρώ Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Ιλίου

Μπάτσης Χρήστος Μέλος Κ.Ε./Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου

Μυγδάλη Ρένα Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Ιλίου

Μυγδάλη Σοφία Μέλος Ν.Ε. Δυτικής Αθήνας/Πρώην Δημοτική Σύμβουλος Ιλίου

Νάτσικα Αγλαΐα Γραμματέας Ν.Ε. Άρτας

Παναγιωτίδης Σπύρος Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Γιαννιτσών

Παπαδεράκης Αντώνης Πρώην Γενικός Γραμματέας Εμπορίου-Υπ.Οικονομίας

Παπαδημητρίου Δημήτρης Μέλος Κ.Ε.

Παπαδοπούλου Βιβή Μέλος Κ.Ε.

Παπανάτσιου Κατερίνα Πρώην Βουλεύτρια Μαγνησίας, Αναπλ.Υπουργος Οικονομικών

Παπανδρέου Νίκος Μέλος Ν.Ε. Δυτικής Αθήνας

Παπαφίλιππου Γιώργος Πρώην Βουλευτής Καβάλας

Παππά Παναγιώτα Μέλος Ν.Ε. Δυτικής Αττικής, Πρώην Περιφερειακή Σύμβουλος Δυτ.Αττικής

Πατεράκης Αποστόλης Πρόεδρος Συνταξιούχων Οτα Δυτικής Αθήνας/Μέλος Ο.Β. Ιλίου

Παυλίδης Χαράλαμπος Μέλος Ν.Ε. Πέλλας, Πρ. Αντινομαρχης Πέλλας

Πετρόπουλος Παναγιώτης Μέλος Ν.Ε. Νεαρ Μεσσηνίας/πρ. Διευ/ντης Περιφερειακής Εκπ/σης Πελοποννήσου

Πολυχρονόπουλος Τάσος Μέλος Ν.Ε. Νεαρ Μεσσηνίας

Πράτσολης Αναστάσιος Γραμματέας Ν.Ε Ευβοίας, Πρώην Βουλευτής Ευβοίας

Ρεμπάτσιος Άρης Γραμματέας Ν.Ε. Πιερίας, Μέλος Εξελεκτικής Κ.Ε.

Ρίζος Βασίλης Μέλος Ν.Ε. Ιωαννίνων

Ρίζος Σπύρος Γραμματέας Ο.Β. Πανεπιστημιακών Αθήνας, Αντιπρόεδρος Παραρτήματος Στερεάς Ελλάδας Γεωτεε

Ροδάκης Πάνος Μέλος Κ.Ε. /Μέλος Πολιτικού Γραφείου

Ροζάκλης Γιώργος Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Αιγάλεω

Σαΐτας Γιώργος Γραμματέας Ν.Ε. Ηλείας

Σάλτα Κατερίνα Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής Ε.Δι.Π. & Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας (Μοδιπ) Εκπα

Σαράντου Τάσος Μέλος Κ.Ε. Σάρρη Κατερίνα Μέλος Κ.Ε.

Σαχπατζίδης Γιώργος Μέλος Ν.Ε. Πέλλας

Σαχπατζίδης Χρήστος Μέλος Ν.Ε. Πέλλας, Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Γιαννιτσών

Σβώλης Στέλιος Μέλος Γραμματείας Δυτικής Θεσ/νικης

Σδράλη Ελένη Μέλος Κ.Ε. Σηφάκης Γιάννης Πρώην Βουλευτής Πέλλας

Σιδηροκαστρίτης Σπύρος Μέλος Ν.Ε. Ηλείας/Πρ. Γραμματέας Ο.Β. Ν. Ηλείας

Σίμος Γρηγόρης Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Χαιδαρίου / Μέλος Δ.Σ. Πσεεπ (Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Στα Ελληνικά Πετρέλαια)

Σμιάς Χρήστος Πρώην Βουλευτής Πέλλας

Στεφανοπούλου Αναστασία Μέλος Ν.Ε. Δυτικής Αθήνας/ Υποψήφια Ευρωβουλεύτρια

Στυλιανόπουλος Θανάσης Γραμματέας Ο.Β. Καλλιθέας

Συρμαλένιος Νίκος Μέλος Επιτροπής Δεοντολογίας Ν.Α/Πρ.Βουλευτής Κυκλάδων

Σώζος Γιάννης Γραμματέας Ο.Β. Αγ.Αναργύρων-Καματερού/Μέλος Νε Δυτικής Αθήνας

Τελλίδη Δήμητρα Μέλος Ν.Ε. Δυτικής Αττικής, Γραμματέας Ο.Β. Ελευσίνας

Τεντολούρη Αγγελική Μέλος Κ.Ε.

Τζανακόπουλος Δημητρης Βουλευτής Α Αθήνας / Μέλος Πολιτικού Γραφείου Νεαρ

Τζιβελόπουλος Γιώργος Μέλος Επιτροπής Δεοντολογίας

Τζούφη Μερόπη Βουλεύτρια Ιωαννίνων / Μέλος Κ.Ε.

Τρανταλλίδης Μάνος Μέλος Δσ Πανελλήνιου Συνδέσμου Διοργανωτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τρεύλακης Νίκος Πρώην Γραμματέας Ο.Β. Ηρακλείου Κρήτης

Τσεκούρας Κώστας Μέλος Ν.Ε. Λάρισσας

Τσιβερτάρα Μαρία Γραμματέας Ο.Β. Βελγίου

Τσίρκας Σπύρος Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Ιλίου

Τσοντίλη Στέλλα Μέλος Ν.Ε. Α Θεσ/νικης / Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Καλαμαριάς

Τυμπακιανάκη Όλγα Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Αιγάλεω Φερχατ Μπιλγκε Μέλος Κ.Ε.

Φλώρος Χαρίλαος Πρώην Γ.Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων Υπεκαα

Φλώρου Κατερίνα Μέλος Ν.Ε. Αχαΐας/ Μέλος Δ.Σ. Σερετε

Φωτίου Θεανώ Βουλεύτρια Νοτίου Τομέα Αθήνας / Μέλος Κ.Ε.

Χαϊδούλης Νίκος Γραμματέας Ο.Β. Πετρούπολης / Μέλος Ν.Ε. Δυτικής Αθήνας

Χαρίτσης Αλέξης Βουλευτής Μεσσηνίας / Μέλος Πολιτικού Γραφείου Νεαρ

Χαρωνίτης Στέλιος Μέλος Επιτροπής Δεοντολογίας Κ.Ε. Νεαρ

Χατζηγεωργίου Ελένη Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Δυτ.Θεσσ/νικης

Χατζηγεωργίου Ελευθερία Μέλος Γραμματείας Ο.Β. Καισαριανής, Πρώην Υφυπουργος Μακεδονίας-Θράκης

Χατζόγλου Φώτης Μέλος Κ.Ε.

Χιουτέας Γιώργος Μέλος Γραμματείας Ν.Ε. Νεαρ Μεσσηνίας

Χρυσαφής Απόστολος Μέλος Αγροτικού Συλλόγου Ζαγοράς Πηλίου

Ψαρίδης Τάκης Μέλος Κ.Ε