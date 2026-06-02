Επίθεση σε 22χρονη στον λόφο του Λυκαβηττού – Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Στιγμές τρόμου έζησε μια 22χρονη στο κέντρο της Αθήνας, όταν άγνωστος άνδρας την ακολούθησε για αρκετή ώρα και στη συνέχεια της επιτέθηκε, αρπάζοντάς την αιφνιδιαστικά στον λόφο του Λυκαβηττού.

Η νεαρή κατάφερε τελικά να ξεφύγει, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση κατοίκου της περιοχής, ο οποίος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και έσπευσε να τη βοηθήσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας ακολουθούσε τη 22χρονη επί αρκετή ώρα, πριν της επιτεθεί ξαφνικά, αγκαλιάζοντάς την και επιχειρώντας να την ακινητοποιήσει. Η νεαρή αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να τον απωθήσει, ξεφεύγοντας από τα χέρια του.

Στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα από το σημείο, επιχείρησε να κόψει δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά. Παρά την πτώση της, συνέχισε να τρέχει για να σωθεί.

Λίγο αργότερα βρέθηκε στην οδό Σαρανταπήχου, ωστόσο ο άγνωστος δράστης συνέχισε να την ακολουθεί και να την καταδιώκει. Τότε, ένας περίοικος αντιλήφθηκε την κατάσταση και παρενέβη άμεσα, καταδιώκοντας τον άνδρα.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς την περιοχή των Εξαρχείων και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί, παρά τις έρευνες των Αρχών.

Η 22χρονη είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά την περιπέτεια που βίωσε.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, το οποίο διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.