Παρά τη διατήρηση του νομού στις υψηλότερες θέσεις της Πελοποννήσου: Μείωση τζίρου εστίασης το 2025 στη Μεσσηνία

Μείωση κατέγραψε το 2025 ο μέσος τζίρος των επιχειρήσεων εστίασης στη Μεσσηνία, καθώς παρά τη διατήρηση του νομού στις υψηλότερες θέσεις της Πελοποννήσου, τα στοιχεία δείχνουν υποχώρηση τόσο στον αριθμό των επιχειρήσεων όσο και στον συνολικό κύκλο εργασιών. Η Μεσσηνία βρίσκεται επίσης στην πλευρά των απωλειών, καθώς συγκαταλέγεται στις δέκα Περιφερειακές Ενότητες με τη μεγαλύτερη μείωση μέσου τζίρου το 2025, έστω και με σαφώς μικρότερη πτώση από τις περιοχές που βρέθηκαν στην κορυφή των απωλειών.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος τζίρος ανά επιχείρηση εστίασης στη Μεσσηνία διαμορφώθηκε το 2025 στα 107.398 ευρώ, έναντι 109.535 ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 1,95%.

Ο μέσος τζίρος της Μεσσηνίας αντιστοιχεί στο 66% του πανελλαδικού μέσου όρου, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 162.758 ευρώ ανά επιχείρηση. Σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου ο μέσος τζίρος ανήλθε στα 113.143 ευρώ, η Μεσσηνία βρίσκεται στο 94,9% του περιφερειακού μέσου όρου.

35η θέση πανελλαδικά

Με βάση τον μέσο τζίρο του 2025, η Μεσσηνία καταλαμβάνει την 35η θέση μεταξύ 68 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, ενώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται στην 3η θέση.

Η κατάταξη στην Πελοπόννησο διαμορφώνεται ως εξής: Αργολίδα: 142.784 ευρώ, Κορινθία: 127.867 ευρώ, Μεσσηνία: 107.398 ευρώ, Λακωνία: 93.638 ευρώ και Αρκαδία: 89.229 ευρώ

Τις πέντε πρώτες θέσεις πανελλαδικά καταλαμβάνουν κυρίως νησιωτικές και έντονα τουριστικές περιοχές: Μύκονος: 727.557 ευρώ, Πάρος: 290.544 ευρώ, Αττική: 279.390 ευρώ, Θήρα (Σαντορίνη): 265.338 ευρώ, Μήλος: 224.947 ευρώ Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι πιο ισχυρές επιδόσεις της εστίασης εξακολουθούν να καταγράφονται σε περιοχές με υψηλής αξίας τουρισμό και έντονη διεθνή ζήτηση.

Στη Μεσσηνία το 2025 λειτουργούσαν 1.561 επιχειρήσεις εστίασης, έναντι 1.603 το 2024, καταγράφοντας μείωση 2,6%. Παράλληλα, ο συνολικός κύκλος εργασιών υποχώρησε από 175,6 εκατ. ευρώ το 2024 σε 167,6 εκατ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας πτώση 4,5%.

Η μείωση του συνολικού τζίρου ήταν μεγαλύτερη από τη μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει και ο μέσος τζίρος ανά επιχείρηση.

Ποιοι κέρδισαν και ποιοι έχασαν

Σε επίπεδο μέσου τζίρου, οι μεγαλύτεροι χαμένοι του 2025 ήταν: Θήρα (-12,0%), Κάρπαθος (-8,7%), Σύρος (-7,0%) , Ικαρία (-6,3%) και Τήνος (-6,1%)

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν: Αττική (+17,7%), Ηλεία (+11,0%), Λευκάδα (+9,6%), Ανδρος (+9,0%) και Φωκίδα (+8,5%)

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα. Η κατάταξη των ενοτήτων με φθίνουσα σειρά έχει γίνει με βάση το μέσο του 2025