Υπογραφή μνημονίων 4 δημάρχων με Χρυσοχοΐδη: Η Μεσσηνία ο πρώτος νομός με κάμερες παντού! (βίντεο)

Η Μεσσηνία θα γίνει σύντομα ο πρώτος νομός στην Ελλάδα που θα επιτηρείται καθολικά από κάμερες, στο πλαίσιο του νέου σχεδίου ασφαλείας που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. και τους έξι δήμους του νομού.

Ηδη έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση 359 καμερών σε επιλεγμένα σημεία της Μεσσηνίας (έχουν εγκατασταθεί 7 κάμερες στον δήμο Καλαμάτας και 4 στο δήμο Μεσσήνης) και θα συνεχιστεί το προσεχές διάστημα πιο εντατικά, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας σε δημόσιους χώρους.

Το πρωί της Παρασκευής σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο "Elite City Resort" στην Καλαμάτα, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη υπεγράφησαν μνημόνια συνεργασίας για την ανάπτυξη δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με τους δήμους Τριφυλίας, Πύλου – Νέστορος, Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης.

Να θυμίσουμε πως είχε προηγηθεί στις 19 Μαΐου η υπογραφή αντίστοιχων μνημονίων συνεργασίας του Υπουργείου με τους δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης και πλέον αυτό το σύστημα επεκτείνεται σε όλους τους δήμους της Μεσσηνίας.

ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Παρών στη χθεσινή συνάντηση εργασίας ήταν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, όπως και η αστυνομική ηγεσία με τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγο Παναγιώτη Πούπουζα, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος Φώτη Ντουίτση, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννήσου, Υποστράτηγο Ηλία Αξιοτόπουλο, τον Αστυνομικό Διευθυντή Μεσσηνίας Θανάση Χριστόπουλο, όπως και άλλων ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών και στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.

Στη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η αποτελεσματικότητα των αυξημένων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και τέθηκαν οι στόχοι και τα επόμενα βήματα στις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των μνημονίων συνεργασίας.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης στην ομιλία του αφού ευχαρίστησε τους δημάρχους της Μεσσηνίας για την συμβολή τους στην κοινή προσπάθεια για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας.

“Η ασφάλεια των πολιτών είναι καθήκον της Πολιτείας, αλλά ταυτόχρονα όπως πολύ σωστά έγινε στη Μεσσηνία είναι κοινή μας υπόθεση, γι’ αυτό συμμετέχουν οι δήμοι.

Οργανώσαμε τις ομάδες πρόληψης και διαμεσολάβησης για τους οικισμούς των Ρομά. Δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν περιοχές από τις οποίες απουσιάζει ο νόμος. Οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης ιδρύθηκαν, οργανώθηκαν, λειτουργούν αυτή τη στιγμή και στην Καλαμάτα και στη Μεσσήνη και στα Φιλιατρά και στην Κυπαρισσία.

Η Μεσσηνία δεν έχει σοβαρή εγκληματικότητα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σε μικρότερο βαθμό μια μικροεγκληματικότητα που είναι ενοχλητική για τη ζωή των κατοίκων. Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με την υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας με τους δήμους, υπό το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης”, σημείωσε ο κ. Χρυσοχοϊδης που έκανε αναφορά στις ενέργειες που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, της βίας μεταξύ ανηλίκων, της αθλητικής βίας και της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων σε όλη την επικράτεια.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο κ. Λαμπρόπουλος επισήμανε πως ο νομός έχει πολύ καλά αποτελέσματα στον τομέα της ασφάλειας, τονίζοντας πως τα στατιστικά από την αρχή του έτους είναι τα καλύτερα της τελευταίας 15ετίας και δήλωσε περήφανος ως Μεσσήνιος που ο νομός μας θα γίνει ο πρώτος πανελλαδικά που θα επιτηρείται σε κάθε σημείο του από κάμερες.

Ο κ. Πούπουζας στάθηκε στο γεγονός πως εδώ και επτά χρόνια η Μεσσηνία δεν έχει πλέον βαριά εγκληματικότητα, τονίζοντας πως είναι σημαντικό πως έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση των πολιτών να τηλεφωνούν στην Αστυνομία για οποιοδήποτε πρόβλημά τους.

Ο κ. Ντουίτσης αναφέρθηκε στην άψογη συνεργασία που υπάρχει με τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, επισημαίνοντας πως ο νομός είναι πολύ χαμηλότερα από τον πανελλήνιο μέσο όρο όσον αφορά τις παραβατικές συμπεριφορές κάθε είδους.

Για την αγαστή συνεργασία που υπάρχει με το Υπουργείο και για τα αποφασιστικά βήματα που γίνονται για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, μίλησαν οι δήμαρχοι της Μεσσηνίας που υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας και συγκεκριμένα ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπουλου και ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Γιώργος Χιουρέας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμη ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος Αδαμόπουλος.

ΑΙΣΘΗΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

Παράλληλα ο Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας Θανάσης Χριστόπουλος παρουσίασε τον απολογισμό του αστυνομικού έργου στη Μεσσηνία για το τελευταίο 10μηνο, σημειώνοντας πως ο νομός δεν αντιμετώπισε βαρύνουσα εγκληματικότητα, αλλά μικροπαραβατικότητα.

Εκανε γνωστό πως από την αρχή του έτους καταγράφηκε αισθητή μείωση στις κλοπές και τις διαρρήξεις, ενώ πολύ σημαντική μείωση υπήρξε στα τροχαία ατυχήματα στους δρόμους της Μεσσηνίας, με τα θανατηφόρα να μειώνονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

Ο κ. Χριστόπουλος τόνισε πως από αρχές του 2025 έως τις 31 Οκτωβρίου οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και Ο.Π.Κ.Ε. διενήργησαν 30.187 ελέγχους, πραγματοποιώντας 732 συλλήψεις, ενώ εξαρθρώθηκαν επτά εγκληματικές οργανώσεις στο νομό.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, με 34 ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς που περιπολούν σε περιοχές της Μεσσηνίας από τις 8 Νοεμβρίου, έχοντας ελέγξει στο μικρό αυτό διάστημα 1.161 άτομα, ενώ έχουν προχωρήσει σε 37 συλλήψεις.

Τέλος, αναφορά έγινε και στην παραβατικότητα των ανηλίκων στο νομό που κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και εντοπίζεται κυρίως σε παραβάσεις του ΚΟΚ και σε μικροκλοπές.

Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώτο 10μηνο του 2024 καταγράφηκαν 374 υποθέσεις με 393 ανήλικους δράστες, ενώ το αντίστοιχο 10μηνο του 2025 καταγράφηκαν 152 υποθέσεις με 192 ανήλικους δράστες, με την μείωση να ξεπερνά το 50%.

Μικρή αύξηση υπήρξε στα ανήλικα θύματα μιας και το πρώτο 10μηνο του 2024 οι παθόντες ανήλικοι ήταν 69 σε ισάριθμες υποθέσεις, ενώ την τρέχουσα χρονιά έχουν καταγραφεί 72 υποθέσεις με 78 παθόντες.