Ο Χαρίτσης για το  “λουκέτο” στα ΕΛΤΑ

“Το πράσινο φως για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ το έδωσε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου”, κατήγγειλε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, σε παρέμβασή του στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για το αιφνιδιαστικό “λουκέτο” σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Προκαλώντας τους παριστάμενους υπουργούς να τον διαψεύσουν αν μπορούν, σημείωσε ότι “μόνο όταν υπήρξαν αντιδράσεις ακόμη και από βουλευτές της συμπολίτευσης, επιχειρήθηκε μια προσωρινή αναδίπλωση” και πρόσθεσε πως “ο κ. Μητσοτάκης είχε μυστικές συσκέψεις και καρατόμησε τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, ψάχνοντας για ακόμα ένα εξιλαστήριο θύμα, όπως συνηθίζει άλλωστε”.

Ο Αλ. Χαρίτσης τόνισε πως “η επιλογή να κλείσουν μαζικά καταστήματα ούτε τεχνοκρατική είναι ούτε ουδέτερη. Ευνοεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα και μεταφέρει κόστος και ταλαιπωρία στους πιο αδύναμους. Κι αυτό είναι καθαρά πολιτική επιλογή – όχι αναγκαιότητα”.

Υπενθύμισε ότι είχε καταθέσει σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση ήδη από τις 29 Οκτωβρίου, όταν ενημερώθηκε για επικείμενο κλείσιμο του μοναδικού καταστήματος ΕΛΤΑ που εξυπηρετεί πάνω από 10.000 κατοίκους στην ιδιαίτερη πατρίδα του, από την δήμαρχο της περιοχής που του τηλεφώνησε αιφνιδιασμένη και ανήσυχη. “Μέχρι τότε”, πρόσθεσε, “δεν υπήρχε καμία επίσημη ενημέρωση, οι τοπικές κοινωνίες δεν είχαν την παραμικρή εικόνα. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι οδηγούνται σε λουκέτο 204 καταστήματα σε όλη τη χώρα”.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς παρέθεσε στοιχεία για την προκλητική κακοδιαχείριση “με αναθέσεις”, όπως είπε, “1 εκ. ευρώ στον κ. Πάτση, με ανάθεση σχεδόν 5 εκ. ευρώ στην PWC για υπηρεσίες συμβούλου, με ασφαλιστήριο 500.000 ευρώ για τα στελέχη της διοίκησης και μάλιστα τις μέρες ακριβώς που ανακοινωνόταν το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων”, ρωτώντας αν όλα αυτά υπηρετούν τον εξορθολογισμού του κόστους, για τον οποίο μιλάει το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Παρατήρησε ότι “το στρατηγικό λοιπόν σχέδιο του Υπερταμείου έως το 2027 για τα ΕΛΤΑ μιλάει για όραμα να γίνουν τα ΕΛΤΑ θεμέλιο της ελληνικής κοινωνίας, αξιοποιώντας την ανάπτυξη και επιτυχγάνοντας οικονομικά αποτελέσματα με επίκεντρο τον πελάτη”, διερωτήθηκε “πώς ακριβώς υπηρετείται το όραμα και οι στρατηγικές προτεραιότητες για θεμέλιο της ελληνικής κοινωνίας, εγχώριο ηγέτη και ενορχηστρωτή της αγοράς; Με το μαζικό λουκέτο;”.

Συνεχίζοντας, προχώρησε στη διατύπωση συγκεκριμένων ερωτημάτων για το κατά πόσον τα ΕΛΤΑ ανταποκρίνονται στην υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας, που σημαίνει ταχυδρομική υπηρεσία “μέχρι το τελευταίο χωριό της χώρας” κι έκανε ιδιαίτερη μνεία στους εργαζόμενους, μόνιμους και εργολαβικούς, ζητώντας από τους υπουργούς να δεσμευτούν για τη διασφάλισή τους, αναφερόμενους σε μόνιμους υπαλλήλους που ενημερώνονται την προηγούμενη μέρα του λουκέτου για μεταφορά τους σε άλλο κατάστημα και εργολαβικούς που οδηγούνται σε απόλυση.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισήμανε ότι “α ΕΛΤΑ δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι υποδομή συνοχής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το κράτος έφτανε μέχρι το τελευταίο χωριό, μέχρι τον ηλικιωμένο, τον αγρότη, τον μικρό επαγγελματία. Και αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να μετριέται μόνο με λογιστικούς όρους. Δεν μιλάμε πλέον απλώς για Ελλάδα δύο ταχυτήτων. Αυτά θα σας πουν και οι αγρότες στα μπλόκα που βλέπουν τον πρωτογενή τομέα να αφανίζεται: Ερημώνει ο τόπος”.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι “εμείς λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ένα δημόσιο ταχυδρομείο σύγχρονο, ψηφιακά αναβαθμισμένο, οικονομικά βιώσιμο, αλλά ταυτόχρονα «παρών» σε όλη τη χώρα. Ένα εργαλείο ισότιμης ανάπτυξης καικοινωνικής συνοχής”.