Ερώτηση Χαρίτση για τη νέα καθυστέρηση: “Ανενεργό μέχρι το 2029 το Φιλιατρινό φράγμα”

“Ανενεργό μέχρι το 2029 το Φιλιατρινό φράγμα - χρόνια αδράνειας και νέα καθυστέρηση σε βάρος των αγροτών της Μεσσηνίας”, σημειώνει ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, σε ερώτησή του προς τους υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και Υποδομών Χρίστο Δήμα, “σχετικά με την απαράδεκτη νέα καθυστέρηση στη λειτουργία του Φιλιατρινού Φράγματος”.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνει πως “παρότι το φράγμα έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 2017, μέχρι σήμερα παραμένει ανενεργό, καθώς δεν έχουν κατασκευαστεί τα απαραίτητα αρδευτικά δίκτυα που θα το καταστήσουν λειτουργικό, η δε ολοκλήρωση του έργου μετατίθεται πλέον για τις 31 Δεκεμβρίου 2029…”.

Υπογραμμίζει ότι “εδώ και οκτώ χρόνια οι αγρότες της Μεσσηνίας βλέπουν ένα έτοιμο έργο να παραμένει αναξιοποίητο, την ώρα που συνεχίζουν να επιβαρύνονται με υψηλό ενεργειακό κόστος για γεωτρήσεις και ιδιωτικές λύσεις άρδευσης”. Παρατηρεί πως “το έργο προορίζεται να αρδεύσει περίπου 30.000–34.000 στρέμματα καλλιεργειών στη Δυτική Μεσσηνία και να στηρίξει

σημαντικά την τοπική αγροτική οικονομία, ενισχύοντας τόσο την παραγωγή ελαιολάδου όσο και τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες της περιοχής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις γεωτεχνικών, η πλήρης λειτουργία του έργου θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αύξηση της παραγωγής ελαιολάδου έως 40–50%, ενώ παράλληλα θα μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος άρδευσης για τους παραγωγούς”.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνει παράλληλα ότι το ζήτημα έχει αναδειχθεί επανειλημμένα στη Βουλή, με σειρά κοινοβουλευτικών του παρεμβάσεων τα τελευταία χρόνια, “χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης”.

Τέλος, ζητεί από τα αρμόδια υπουργεία να εξηγήσουν “για ποιους λόγους, οκτώ χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος, δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί τα συνοδευτικά αρδευτικά δίκτυα, ποιοι παράγοντες οδήγησαν στη νέα μετάθεση της ολοκλήρωσης έως το 2029, σε ποιο στάδιο βρίσκονται σήμερα οι διαδικασίες δημοπράτησης και ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, ώστε να τεθεί επιτέλους σε λειτουργία ένα έργο ζωτικής σημασίας για τους αγρότες της Μεσσηνίας”.