Συνάντηση Μαντά για το Κτηματολόγιο

Για τα ιδιαίτερα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη στέγαση και την ομαλή λειτουργία του Υποκαταστήματος Καλαμάτας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, συναντήθηκε ο βουλευτής Περικλής Μαντάς με τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστο Δερμεντζόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μαντάς μετέφερε αναλυτικά τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί στη Μεσσηνία σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμάτας, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης και ποιοτικής παροχής των υπηρεσιών του γραφείου σε πολίτες και επαγγελματίες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στην ανάγκη εξεύρεσης λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματιών που έρχονται σε συχνή διά ζώσης επαφή με το γραφείο.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τα ζητήματα που του έθεσε ο Μεσσήνιος βουλευτής και τον διαβεβαίωσε ότι υπάρχει σαφής μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του υποκαταστήματος Καλαμάτας. Τόνισε, μάλιστα, ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο εισέρχεται σε μια νέα εποχή, κατά την οποία οι σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Παράλληλα, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η στρατηγική του υπουργείου οφείλει να εστιάζει στη διασφάλιση ενός πλαισίου διαφάνειας, αξιοπιστίας και ίσης αντιμετώπισης για όλους, με στόχο ένα Κτηματολόγιο σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό, το οποίο να ανταποκρίνεται επαρκώς στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας. Υπογραμμίστηκε επίσης η ιδιαίτερη σημασία που έχει η ύπαρξη ανοικτής γραμμής επικοινωνίας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και του βουλευτή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αλλαγές ή παρεμβάσεις που δρομολογούνται θα λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Μεσσηνίας και θα εξυπηρετούν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών της περιοχής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα, με κοινή βούληση για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις απέναντι σε κάθε ζήτημα που μπορεί να ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Κτηματολογίου στη Μεσσηνία.