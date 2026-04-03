Αλέξης Χαρίτσης; “Στα όρια κατάρρευσης τα Νοσοκομεία Κυπαρισσίας και Καλαμάτας”

“Στα όρια κατάρρευσης τα Νοσοκομεία Κυπαρισσίας και Καλαμάτας”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και καταθέτει στη Βουλή τα σοβαρά προβλήματα της δημόσιας υγείας στο νομό.

Με ερώτησή του προς τον υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ο Αλ. Χαρίτσης, ζητεί άμεσες απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στη Μεσσηνία.

Ειδικότερα, επισημαίνει ότι “η κατάσταση στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με σοβαρές ελλείψεις σε βασικές ιατρικές ειδικότητες και με ένα διοικητικό σχήμα διασύνδεσης με το Νοσοκομείο Καλαμάτας που, αντί να ενισχύει τη λειτουργία της μονάδας, την αποδυναμώνει” και σημειώνει: “Το αποτέλεσμα είναι ένα νοσοκομείο που καλείται να εξυπηρετήσει χιλιάδες κατοίκους της Δυτικής Μεσσηνίας αλλά και μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, χωρίς το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας υπηρετεί μόλις ένας καρδιολόγος, ενώ σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται και σε άλλες κρίσιμες ειδικότητες, όπως ακτινολόγοι και αναισθησιολόγοι. Παράλληλα, οι συνεχείς μετακινήσεις παθολόγων προς το Νοσοκομείο Καλαμάτας επιτείνουν τα προβλήματα και δημιουργούν συνθήκες υποβάθμισης των υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες της περιοχής”.

Ο Αλ. Χαρίτσης παρατηρεί ότι “την ίδια στιγμή, όμως, και το Νοσοκομείο Καλαμάτας λειτουργεί υπό έντονη πίεση, καθώς οι Παθολογικές Κλινικές αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, με τους νοσοκομειακούς γιατρούς να προειδοποιούν ακόμη και για δυσκολία ασφαλούς κάλυψης των εφημεριών.

“Η υγεία των πολιτών της Μεσσηνίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με λογικές ‘μετακινήσεων’ και προσωρινών λύσεων. Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση και η διοικητική αποδυνάμωση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τις πραγματικές προθέσεις του υπουργείου Υγείας σχετικά με το μέλλον της δομής”, υπογραμμίζει ο βουλευτής.

Ο Αλ. Χαρίτσης καλεί τον Υπουργό Υγείας να δώσει σαφείς απαντήσεις: “1. Για ποιο λόγο εξακολουθεί να διατηρείται ένα διοικητικό σχήμα που, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας; 2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου για την άμεση κάλυψη των σοβαρών ελλείψεων σε βασικές ιατρικές ειδικότητες του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας; 3. Με ποια κριτήρια αποφασίζονται οι μετακινήσεις ιατρών από το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας προς άλλες δομές και πώς διασφαλίζεται ότι δεν αποδυναμώνεται η λειτουργία της μονάδας; 4. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο για την ενίσχυση των Παθολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας με μόνιμο ιατρικό προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου και η προστασία τόσο των ασθενών όσο και των εργαζομένων;”.