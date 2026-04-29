Ερώτηση Χαρίτση για δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς

“Η κυβέρνηση οδηγεί σε διάλυση τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ. Σε ομηρία και αβεβαιότητα γονείς, παιδιά και εργαζόμενοι”, τονίζουν σε ερώτησή τους προς τους υπουργούς Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης και Νότιου Τομέα Αθηνών Θεανώ Φωτίου, με τη συνυπογραφή σύσσωμης της Κ.Ο. του κόμματος.

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς θέτουν σοβαρά ερωτήματα στους υπουργούς, σχετικά με το προσχέδιο νόμου για τη στελέχωση των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Σημειώνουν πως “η κυβέρνηση της Ν.Δ., σε μια περίοδο που η παιδική φτώχεια αυξάνεται και οι οικογένειες πιέζονται οικονομικά περισσότερο από ποτέ, επιλέγει να αποδυναμώσει κρίσιμες δημόσιες δομές προσχολικής αγωγής αντί να τις ενισχύσει”.

Τα στοιχεία που αναφέρουν οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς είναι αποκαλυπτικά: “ενώ το 2018 περισσότεροι από 926.000 δικαιούχοι λάμβαναν επίδομα παιδιού, το 2025 ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί δραματικά σε περίπου 566.000 οικογένειες, με τη συνολική δαπάνη να έχει σχεδόν υποδιπλασιαστεί.

Παράλληλα, η παιδική φτώχεια έχει αυξηθεί, ενώ το μέσο εισόδημα των πολιτών έχει μειωθεί. Μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, η κυβέρνηση προωθεί ένα σχέδιο που – σύμφωνα με τις καταγγελίες της ΚΕΔΕ, δήμων και εργαζομένων – μετατρέπει την προσχολική αγωγή σε «κυνήγι voucher». Με βάση το προσχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση της Ν.Δ., η χρηματοδότηση των δομών θα εξαρτάται από vouchers, οι δήμοι θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την εξασφάλισή τους και οι εργαζόμενοι θα εντάσσονται σε ένα πανελλαδικό «μητρώο», από το οποίο θα προσλαμβάνονται με προσωρινές συμβάσεις 8 ή 11 μηνών.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες εργαζόμενοι που εδώ και χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δήμων, παραμένουν σε εργασιακή ομηρία, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται τη μονιμοποίησή τους. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από τη λεγόμενη «διάταξη Βορίδη», που υποχρεώνει το Δημόσιο να ασκεί ένδικα μέσα ακόμη και όταν δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν εργαζομένους”.

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς ρωτούν τα αρμόδια υπουργεία: “1. Θα αποσύρουν πλήρως το προσχέδιο νόμου «Διαδικασία στελέχωσης για κάλυψη αναγκών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών», ανταποκρινόμενοι στην πάνδημη αντίδραση της ΚΕΔΕ και όλων των εμπλεκόμενων θεσμών, φορέων και συλλόγων σε αυτό; 2. Θα προχωρήσουν σε ουσιαστικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και τους εργαζομένους, ώστε να δημιουργηθεί επιτέλους ένα ισχυρό και ποιοτικό δημόσιο σύστημα προσχολικής αγωγής για όλα τα βρέφη και παιδιά; 3. Θα διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας όλων των εργαζομένων στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ και θα προχωρήσετε στην μονιμοποίησή τους ως καλυπτώντων επί δεκαετίες πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δήμων; 4. Θα εκπονήσουν επιτέλους μία εθνική στρατηγική για το δημογραφικό πρόβλημα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων, των οικογενειών και των παιδιών με ένα αναβαθμισμένο σύστημα δημόσιων υπηρεσιών προστασίας και φροντίδας για όλους και όλες;”.