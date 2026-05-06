Βελόπουλος για ΕΚΑΒ Ανατολικής Πυλίας

Ο κ. Βελόπουλος αναφέρει ότι “συμφώνως του από 23 Απριλίου 2026 Δελτίο Τύπου (με Aρ. Πρωτ. 43) του Συλλόγου Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και των Υπαλλήλων της ΔΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, του οποίου γίναμε αποδέκτες, αναδεικνύονται σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις στη λειτουργία κρίσιμων δομών υγείας στην Ανατολική Πυλία Μεσσηνίας” και παρατηρεί: “Συγκεκριμένα, παρά τις σχετικές επανειλημμένες εξαγγελίες και δεσμεύσεις, ο σταθμός ΕΚΑΒ στην περιοχή δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, παρότι η αρχική δέσμευση αφορούσε το τέλος του προηγούμενου έτους και η μεταγενέστερη παράταση ήταν έως τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους 2026. Παράλληλα, δεν έχει διασφαλιστεί η 24ωρη καθημερινή εφημερία του Ιατρείου Λογγάς, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά κενά στην υγειονομική κάλυψη των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, καθότι η κατάσταση καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη, εν όψει της θερινής περιόδου, κατά την οποία η επισκεψιμότητα στην περιοχή αυξάνεται

σημαντικά, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις ήδη ανεπαρκείς δομές υγείας. Διερωτώνται χαρακτηριστικά: «Η φροντίδα του πολυσυζητημένου και διαρκώς μειούμενου πληθυσμού της υπαίθρου, στις πόσες ανθρώπινες ζωές αρχίζει να αξίζει μέριμνας και μέτρων;», ζητώντας τη λειτουργία του σταθμού ΕΚΑΒ και την άμεση εξασφάλιση 24ωρης εφημερίας στο Ιατρείο Λογγάς”.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ρωτάει τον υπουργό Υγείας: “1. Για ποιους λόγους καθυστερεί η λειτουργία του σταθμού ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία Μεσσηνίας, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις; Ποιο είναι το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη λειτουργία του σταθμού; 2. Προτίθεται να προβεί το υπουργείο στην άμεση εξασφάλιση 24ωρης εφημερίας στο Ιατρείο Λογγάς, προκειμένου να καλυφθούν τα υγειονομικά κενά στην περιοχή, εν όψει της αυξημένης επισκεψιμότητας της θερινής περιόδου αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους;”.