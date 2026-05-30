Ο Μίλτος Χρυσομάλλης στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής: “Η Πολιτεία δεν δείχνει αξιοπιστία απέναντι στον αγροτικό κόσμο” (βίντεο)

Την επιτακτική ανάγκη να καταστούν η Πολιτεία και οι φορείς ξανά αξιόπιστοι στα μάτια των αγροτών τόνισε στην τοποθέτησή του στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με θέμα «Ελαιοπαραγωγή και κλιματική κρίση: Οι επιπτώσεις, η ανάγκη προσαρμογής και η διάσταση της περιφερειακής ανάπτυξης».

«Έχω την αίσθηση κυρία πρόεδρε και αγαπητοί προσκεκλημένοι, ότι κάνουμε μία κουβέντα που την ακούμε μόνο εμείς, κανένας άλλος δυστυχώς. Γιατί όλοι μας, νομίζω, ότι είμαστε πάρα πολύ αναξιόπιστοι στα μάτια των αγροτών. Πρέπει να ανακτήσουμε αξιοπιστία, πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πράγματα στον αγροτικό κόσμο χωρίς να τα εξηγούμε επαρκώς.».

Όπως ανέφερε ο Μίλτος Χρυσομάλλης η Πολιτεία δεν δείχνει απέναντι στον αγροτικό κόσμο αξιοπιστία στα θέματα που έχει πραγματική αρμοδιότητα όπως τα αγροτικά έργα υποδομής, φέρνοντας ως παράδειγμα τα δίκτυα του Φιλιατρινού φράγματος και την περίπτωση του Μηναγιώτικου. «Όταν δεν έχεις αξιοπιστία στα πιο απλά που είναι οι υποδομές, καλές όλες οι μελέτες αλλά ο αγρότης τις ακούει «βερεσέ», σου λέει τίποτα δεν θα εφαρμοστεί. Τι να του πούμε επομένως, ότι ενδιαφερόμαστε γι’ αυτόν;».

Εστιάζοντας στην ελαιοπαραγωγή και τη διετία 2023-2024 με τις ιστορικά υψηλές τιμές, ο Μεσσήνιος βουλευτής σημείωσε πως αντί να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι οι εμπορικοί μας αντίπαλοι δεν είχαν επάρκεια παραγωγής και να προσπαθήσουμε να καλύψουμε εμείς τις παραγγελίες τους, παίρνοντας τις θέσεις τους στο ράφι των καταστημάτων, πανηγυρίζαμε για τις υψηλές τιμές, με τις οποίες αγόραζαν το δικό μας απόθεμα. Και μάλιστα κάποιοι τις κατέκριναν! Το ζήτημα είναι πως πρέπει να κινηθούμε ώστε να αυξήσουμε την τυποποίηση του ελαιολάδου, να κατακτήσουμε αγορές και να πάρουμε θέσεις στα ράφια.

Στη Μεσσηνία, και παρά την ύπαρξη ενός ισχυρού τουριστικού τομέα με ναυαρχίδα το CostaNavarino, το ελαιόλαδο αντιπροσωπεύει το 40-42% του ΑΕΠ του νομού και από το παραγόμενο ελαιόλαδο, η τυποποίηση αυτού φτάνει σε ποσοστό μόλις 7-8%. «Αν η τυποποίηση είχε φτάσει απλά στο 20%, εγώ δε σας λέω παραπάνω, το λάδι θα είχε στη Μεσσηνία σταθερά τουλάχιστον 5,5- 6 ευρώ ετησίως, μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν οι παραγγελίες τυποποίησης», τόνισε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.

Πρέπει το ελαιόλαδο να βρει το δρόμο του στο ράφι των καταστημάτων μέσω της τυποποίησης, πρέπει να υποστηριχθούν οργανωμένα και να καθοδηγηθούν σωστά τυποποιητές και ελαιοπαραγωγοί, για να αντιληφθούν πως λειτουργούν οι αγορές και να διεκδικήσουν τη θέση τους. Ειδάλλως, τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης και χωρίς τα δικά μας ποιοτικά χαρακτηριστικά, στις οποίες δυστυχώς η Ε.Ε. επιτρέπει να εισάγουν ελαιόλαδο στην Ευρώπη, θα πάρουν τη θέση μας.

«Το κλειδί για όλα είναι η αξιοπιστία μας ως προς τον αγρότη και ως προς τον τυποποιητή. Τον έχουμε αφήσει μόνο του να προσπαθεί και να συμμετέχει, κάποιοι από αυτούς τα έχουν καταφέρει, κάποιοι άλλοι όχι. Ένα μεγάλο θέμα είναι και οι συνέργειες, βέβαια, γιατί δυστυχώς, δεν έχουμε μεγάλες μονάδες. Το βασικότερο όμως είναι πως θα ανακτήσουμε πάλι την αξιοπιστία προς τον αγρότη. Αλλιώς πολύ απλά και ο αγρότης θα βρει ένα τρόπο να παρατήσει τη γη, για να κάνει κάτι άλλο, θέτοντας στο τέλος σε σοβαρό κίνδυνο την επισιτιστική αυτάρκεια της χώρας. Κι η αυτάρκεια όπως ξέρετε είναι και συντελεστής ισχύος.», κατέληξε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.