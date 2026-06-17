Συνάντηση Μαντά με εκπροσώπους του Συλλόγου Ελαιοτριβέων Μεσσηνίας - Στο επίκεντρο Ελαιοκομικό Μητρώο

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προτάσεων για τον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας, ο βουλευτής Περικλής Μαντάς πραγματοποίησε νέα συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Συλλόγου Ελαιοτριβέων Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην επικείμενη εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής για τη διακίνηση του ελαιοκάρπου. Υπενθυμίζεται ότι, έπειτα από παρέμβαση του κ. Μαντά τον περασμένο Δεκέμβριο, η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου για την ελαιοκομική παραγωγή μετατέθηκε για τις 11 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής και αναζήτησης λειτουργικών λύσεων για τον κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας διαδικασίας που αφενός θα διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα και τον έλεγχο της διακίνησης του προϊόντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ, αφετέρου όμως δεν θα επιβαρύνει τους παραγωγούς με έναν δυσανάλογο και πρακτικά ανεφάρμοστο ψηφιακό φόρτο κατά την περίοδο της συγκομιδής. Ως βάση για περαιτέρω συζήτηση με την ΑΑΔΕ καταγράφηκε η πρόταση της υποχρεωτικής έκδοσης ψηφιακού δελτίου παραλαβής ποσοτήτων ελαιοκάρπου από το ελαιοτριβείο, με δυνατότητα έκδοσής του έως το τέλος της ημέρας παραλαβής και πριν από τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η προσέγγιση αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει τους στόχους ελέγχου της διακίνησης του προϊόντος, αποφεύγοντας παράλληλα τη συμφόρηση που παρατηρείται στα ελαιοτριβεία κατά τις ώρες αιχμής της ελαιοσυγκομιδής.

Επιπλέον, τέθηκαν τα προβλήματα που εξακολουθούν να παρατηρούνται στο Ελαιοκομικό Μητρώο, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την καταγραφή των παραγωγικών δεδομένων, την ορθή αποτύπωση της παραγωγής και τη γενικότερη λειτουργία των ψηφιακών εργαλείων που εφαρμόζονται στον αγροτικό τομέα. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου κατέθεσαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση των σχετικών διαδικασιών, με στόχο τη μείωση των διοικητικών βαρών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών του κλάδου.

Παράλληλα, συζητήθηκε το αυξημένο ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει τη λειτουργία των ελαιοτριβείων και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Στη συζήτηση αναδείχθηκαν επίσης ευρύτερα προβλήματα που έχουν καταγραφεί και στις προηγούμενες συναντήσεις του βουλευτή με παραγωγικούς και συνεταιριστικούς φορείς της Μεσσηνίας, όπως η έλλειψη εργατών γης και οι δυσκολίες κάλυψης των αναγκών της αγροτικής παραγωγής σε ανθρώπινο δυναμικό, η ανάγκη απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, η μείωση του γραφειοκρατικού βάρους, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η διασφάλιση αποτελεσματικότερων εργαλείων στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Ο κ. Μαντάς από την πλευρά του ευχαρίστησε τα μέλη του Συλλόγου Ελαιοτριβέων Μεσσηνίας για τη συμμετοχή τους και τις ουσιαστικές παρεμβάσεις τους, επισημαίνοντας ότι η καταγραφή των πραγματικών προβλημάτων και η κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από τους ανθρώπους της παραγωγής αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων πολιτικών προς όφελος του αγροτικού κόσμου. Οι συναντήσεις με τους φορείς του πρωτογενούς τομέα θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσεων που κατατίθενται, ώστε να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο παρεμβάσεων για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής οικονομίας της Μεσσηνίας.