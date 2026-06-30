Χαρίτσης: “Να αποτραπεί το κλείσιμο της Παιδικής Βιβλιοθήκης Τριφυλίας”

“Να αποτραπεί το κλείσιμο της Παιδικής Βιβλιοθήκης Τριφυλίας – Η περιφέρεια δεν μπορεί να στερείται δομές γνώσης και πολιτισμού”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης σε ερώτησή του προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Με την ερώτηση ζητεί να αποτραπεί η αναστολή λειτουργίας της Παιδικής Βιβλιοθήκης Τριφυλίας στα Φιλιατρά και να διασφαλιστεί η άμεση στελέχωσή της με το απαραίτητο προσωπικό.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι “η επικείμενη λήξη της απόσπασης της υπεύθυνης του Παραρτήματος, σε συνδυασμό με την απόφαση για απόσπαση μόλις δύο υπαλλήλων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας μιας πρότυπης δημόσιας δομής, η οποία εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τη

φιλαναγνωσία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό σε ολόκληρη την Τριφυλία”.

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι “η ισότιμη πρόσβαση των παιδιών της περιφέρειας στη γνώση, τον πολιτισμό και τη δημιουργική εκπαίδευση αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και όχι προνόμιο των μεγάλων αστικών κέντρων. Η εγκατάλειψη μιας δομής που έχει αποδείξει την κοινωνική της αξία συνιστά ακόμη ένα δείγμα της απαξίωσης που βιώνει η ελληνική περιφέρεια από τις κυβερνητικές επιλογές”.

Ο Αλ. Χαρίτσης καλεί την υπουργό Παιδείας να απαντήσει “εάν υπάρχει σχεδιασμός για αναστολή της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, εάν θα διασφαλιστεί η παραμονή ή η άμεση αντικατάσταση του εξειδικευμένου προσωπικού και ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις της”.