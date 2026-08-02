Χαρίτσης: “Εκτός ελέγχου το κόστος της φοιτητικής στέγης”

“Εκτός ελέγχου το κόστος της φοιτητικής στέγης” επισημαίνει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης σε κοινοβουλευτική ερώτηση και τονίζει ότι “η στεγαστική κρίση δεν αποτελεί πλέον μόνο οικονομικό πρόβλημα, αλλά ζήτημα ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, καθώς το κόστος στέγασης καθορίζει πλέον αν ένας νέος θα μπορέσει να σπουδάσει μακριά από τον τόπο κατοικίας του”.

Στην ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με θέμα την εκτός ελέγχου αύξηση του κόστους της φοιτητικής στέγης και τις σοβαρές συνέπειες που αυτή έχει για χιλιάδες νέους και τις οικογένειές τους, ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι “η αναζήτηση κατοικίας στις πανεπιστημιουπόλεις έχει εξελιχθεί σε έναν πραγματικό οικονομικό γολγοθά. Τα ενοίκια αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, η προσφορά κατοικιών μειώνεται, ενώ η εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση”.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Καλαμάτα, όπου η λειτουργία των Σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνοδεύεται πλέον από σοβαρό πρόβλημα στέγασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, τα ενοίκια μικρών διαμερισμάτων φτάνουν έως και τα 650 ευρώ, ενώ μεγαλύτερες κατοικίες ξεπερνούν ακόμη και τα 700 ευρώ. Παράλληλα, οι διαθέσιμες θέσεις στις φοιτητικές εστίες παραμένουν ελάχιστες, ενώ έχουν καταγραφεί επανειλημμένα προβλήματα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Ο βουλευτή Μεσσηνίας παρατηρεί, ακόμα, ότι “η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην πιο δυσμενή θέση μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το κόστος στέγασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο το 36% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 19%. Αντίστοιχα, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η συνεχής αύξηση των τιμών κατοικίας και ενοικίων, σε συνδυασμό με τη χαμηλή προσφορά κατοικιών, έχει καταστήσει την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και προσιτή στέγη ολοένα και δυσκολότερη”.

Ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί από την κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της φοιτητικής στεγαστικής κρίσης, να γνωστοποιήσει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων φοιτητικής στέγασης στην Καλαμάτα και όσων μένουν κάθε χρόνο εκτός εστιών, να απαντήσει εάν σχεδιάζεται η κατασκευή νέας φοιτητικής εστίας ή η επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και να ενημερώσει για την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων και τον συνολικό προγραμματισμό δημιουργίας νέων φοιτητικών εστιών σε εθνικό επίπεδο.