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Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026 10:39

Ζούγκλα στο Πολιτέικο ρέμα

Γράφτηκε από τον

Ζούγκλα στο Πολιτέικο ρέμα

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Ζούγκλα κανονική είναι το Πολιτέικο ρέμα στην Ανατολική Παραλία Καλαμάτας. Καλάμια και χορτάρια έχουν μεγαλώσει και έχουν καλύψει την κοίτη του.

Κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται κι εκφράζουν την ανησυχία τους ότι σε περίπτωση ακραίου φαινομένου, θα πνιγούν. Καλούν κάθε αρμόδια αρχή, Περιφέρεια και Δήμο να παρέμβουν και να το καθαρίσουν, άμεσα.
Γ.Σ.

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